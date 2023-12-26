2024投資3趨勢曝！蘋果遇逆風得靠這產品突圍　分析師揭上市落點

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郭明錤認為，這一波庫存回補在今年5至7月開始，華為於8月底推出Mate 60 Pro後，因需求優於預期故增加採購零組件，逼迫競爭對手需跟進以確保有足夠零組件，進而推升庫存回補力道。庫存回補估計會至約2024年1月結束，需注意庫存回補力道強勁易給人需求結構改善的錯覺。他建議投資人關注是否重演PC與TV在今年第2至第3季庫存回補後但後續需求仍無改善的情形。庫存回補後的真實需求與訂單變化將影響上游半導體與AI手機相關股票的交易氣氛。
趨勢二、Apple 2024年最重要的產品：Vision Pro發售後的使用者體驗
蘋果近日遭逢在中國禁蘋令打擊iPhone 15需求，以及Apple Watch陷侵權爭議，有華爾街投行分析師日前指出，蘋果需要靠Vision Pro頭套裝置，來重拾成長動能。
郭明錤推估，Vision Pro明年出貨約50萬部，目前Vision Pro已量產，預計在2024年1月首週開始大量出貨，根據目前的大量出貨時程，蘋果最有可能將在1月底或2月初發售Vision Pro。若用戶對Vision Pro的反應優於預期，有利強化「Vision Pro是下一個消費電子明星產品」的市場共識與相關供應鏈股價。
趨勢三、AI的裝置、PC和手機是未來數年換機需求關鍵
從建立用戶對AI裝置認知、建立使用者行為與支援第三方開發商的角度，在相關業者如作業系統、軟體服務、終端品牌、處理器與零組件中，作業系統業者對AI裝置趨勢的影響力最大。來自不同業者的AI裝置相關資訊均可能有利短期交易氣氛，但作業系統才是真正主導AI裝置產業基本面的核心。
郭明錤表示，明年AI裝置的主流硬體規格將包括內建7–10B LLM (用於推理)、40–50 TOPS的AI算力、10–20 token/s或以上的推理速度、8–16GB或以上的DRAM等。投資機會來自上述主流規格所創造的使用者體驗之驗證與帶動的規格升級。
可預期所有相關業者均會將AI的PC或手機作為2024年的宣傳重點，故明年所有的電子產品展會均有可能出現AI PC或手機的相關廠商股價的催化劑，包括1月CES、2月MWC、6月WWDC、6月Computex、5月Google I/O 、9月Apple新iPhone發佈會、9月IFA、第4季Apple新Mac發佈會、微軟新品下半年發佈會、與各主要品牌的新品發佈會等。