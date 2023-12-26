MLB／大谷翔平贈送保時捷是「三贏」策略！連法國媒體都難以置信
美國聖誕節大禮！日籍二刀流好手大谷翔平加入洛杉磯道奇隊後，帶來不少效益，其中他光是贊助廠商，就每年可拿3500萬美元以上，大谷甚至還代言KOSE、SEIKO等消費性產品，近期他則是把代言的保時捷送給隊友Joe Kelly的老婆Ashley Kelly，不光是這樣，還讓廠商可以風光「行銷」，創造「三贏」的局面，這樣的善舉，讓法國媒體《L'Equipe》也大幅報導，認為大谷實在聰明，不只讓自己代言產品曝光，還讓隊友很開心，「絕對不會記仇」。
記者吳政紘/綜合報導
Joe Kelly的老婆Ashley Kelly在日前在社群發出影片，並Tag他，引發「讓大谷穿17號」運動，他也說服老公要穿99號，要禮遇這位超級巨星。
Joe Kelly從大學開始就穿上17號球衣，加上他轉隊等，這都是他的專屬號碼，他曾開玩笑說，「就算你給我車，我也不會讓出背號」，但他最終選擇讓給大谷，因為他可以把這個背號帶入名人堂。
大谷翔平也開出清單，最後他選擇送上價值15萬美元（約466萬台幣）的高級轎車，讓大家都開心，運動經濟專家Joe Pompliano也在推特上提到，大谷的行動是「三贏」策略。
「大谷跟保時捷簽官方約，並且讓Ashley Kelly拿到新車，自己受到很好的評價，保時捷官方贊助15萬，但是卻成功行銷新車，這真的是三贏（Win-Win-Win），我認為保持捷的行銷團隊，做出不可思議的聰明舉動。」
大谷的善舉，讓全世界媒體狂報導，也讓不少粉絲對「大谷傳說」，有了新的體悟。
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