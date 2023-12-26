紅海危機未減！貨櫃三雄仍暫停通行 長榮、陽明與萬海止跌回穩
美方23日表示，葉門叛軍「青年運動」向紅海航道發射兩枚反艦彈道飛彈，並對該地區的兩艘商船發動無人機襲擊，使市場又預期運價可能再度上漲，且長榮、陽明及萬海等國內貨櫃航商表示，仍將維持暫停通行紅海的做法，使原本昨（25）日重摔的貨櫃三雄，今（26）日止跌回穩，陽明、萬海與長榮早盤漲2到3%。
記者許家禎／台北報導
之前「青年運動」在紅海攻擊船隻，造成國際運價大幅上漲，SCFI運價指數歐洲、地中海航線運價分別來到每TEU（20呎櫃）1497美元、2054美元，較上期分別增加468美元、485美元。美西每FEU來到1855美元、較上期增加36美元，美東每FEU來到2982美元、較上期增加177美元。另外與波斯灣每TEU來到1477美元，也大漲302美元。
貨櫃三雄長榮、萬海與陽明過去一周股價也表現強勁，其中陽明因近6個營業日累積收盤價漲幅達30.60%，甚至被列為注意股，也被證交所要求公布獲利狀況，但自結11月稅後虧損達15.6億元，每股虧損0.44元，讓市場信心潰散，再加上美國號召盟國組成「護航聯盟」保衛商船，馬士基宣布重啟紅海航線，讓貨櫃三雄昨日股價綠油油。
昨日長榮跌7.18%來到142元、陽明跌停鎖死，收在51.8元、萬海也幾近跌停，跌9.31%至54.5元。而美國中央司令部指出，收到紅海南部兩艘船報告遭到攻擊，但未被飛彈擊中，紅海危機未減，雖然馬士基宣布要恢復在紅海的航線，但長榮、陽明及萬海等國內貨櫃航商表示，仍將維持暫停通行紅海的做法。
今日貨櫃三雄止跌回穩，早盤長榮漲2.8%，來到146元。陽明漲2%多，來到53元附近。萬海漲幅則有1.4%，來到55.3元。