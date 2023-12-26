喜迎臺鐵公司元年！今起刷臺灣Pay「百元臺鐵便當」打8折
臺鐵明（113）年將轉型為「國營臺灣鐵路股份有限公司」，將以企業化經營，全心投入，嶄新服務提升附業服務績效，藉由臺鐵便當、鐵道旅遊和文創商品等各項嶄新服務翻轉臺灣鐵路百年老店，繼往開來華麗轉身。喜迎臺鐵公司元年推出系列產品及優惠，以「刷臺灣Pay百元臺鐵便當享8折心動價」活動打頭陣，自今（26）日起使用「臺灣 Pay」購買100 元(含)以上「臺鐵便當」，即享單筆交易金額8折優惠。
記者許若茵／台北報導
臺鐵說明，工字軌品牌標誌有著穩重專業的企業形象，為傳承鐵道文化精神，提高企業內部的凝聚力，創造員工認同感及驕傲，特別於12月31日起陸續推出了極具企業文化象徵之「永恆工字軌系列紀念商品」，包含藉由鋼軌為中心點發想延伸，續以駛向未來意象的「鐵道手把企業杯禮盒」售價699元，以簡約素雅的白色杯身搭配鋼軌的手把造型，限量552組首賣最受矚目，並同時推出「永恆工字軌系列紀念商品」鑰匙圈禮盒、名片式車票零錢包、識別證套、抱枕及304不鏽鋼餐具套組等品項琳瑯滿目，此次盛事並邀請一卡通公司聯名推出兩款紀念票卡套組一卡通，供喜愛鐵路的民眾購買收藏。
為廣邀大家感受臺鐵公司揭牌活動的歡愉氛圍，台鐵首次集結六大餐廳營養師，齊心協力共同開發一款「一日限定」快閃「喜味」特色便當，以象徵吃雞會起家的「大雞腿」為主菜搭配好彩頭與事事圓滿的「香滷蘿蔔獅子頭」、大吉大利的「蜜餞金桔與栗子」等好兆頭的菜肴入菜，最後以遇水則發及財源滾滾來的「枸杞銀耳」甜品畫下完美句點，每份售價150元，於明年1月1日在全國10個門市限量販售，象徵十全十美的祝福傳遞，凡購買「喜味」特色便當即加碼致贈一份以高速可食用噴墨技術特製的「公司化工字軌紀念餅乾」，想細細品嚐或收藏都沒問題。
迎春來個鐵道低碳綠色旅遊，既符合SDGs永續觀光潮流，也是時下最夯的選擇，臺鐵表示，協力廠商歡慶臺鐵公司掛牌，推出環島之星夢想號-迪士尼主題列車之套裝旅遊每單享折888元及列車套票買3送3 (需6人同時報名)；郵輪式列車全商品每單享折200元等兩大優惠；鳴日廚房餐車花蓮一日行程，選購高腳椅區可優惠1000元。另臺鐵花蓮禮賓候車室於臺鐵公司營運首日，憑騰雲座艙車票入內招待迎賓特調1杯、臺鐵會員咖啡享買一送一優惠，以及消費不限金額打卡分享送手工餅乾1份。