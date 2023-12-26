NBA／Curry全場僅1罰不滿吹罰！稱判罰尺度猶如白天與黑夜
今（26日）NBA上演聖誕大戰，早場比賽金州勇士以114:120不敵衛冕軍丹佛金塊，其中金塊整場獲得32次罰球，其中Nikola Jokic整場12投僅4中，但仍靠著18次罰球攻下26分，對此勇士一哥Stephen Curry相當不滿並直言，「裁判吹罰尺度要有公平性，本場吹判猶如白天與黑夜，一邊能進攻時做出身體對抗，另外一邊則不行。」
記者張志宇/綜合報導
本戰金塊全隊獲得32次罰球，而勇士整場只獲得23次罰球機會，其中Stephen Curry更是只有1次罰球機會，Curry也在賽後罕見對於裁判吹罰尺度表示，「這場身體對抗是困難的，因為兩邊吹罰尺度不一樣，我知道這是很正常的，但裁判對於比賽吹罰強度得一致，這場比賽吹判猶如白天與黑夜，一邊能在進攻時做出身體對抗，另外一邊則不行。」
雖然勇士整場也獲得23次罰球機會，但Curry仍坦言，因為一些「摸毛」的犯規導致比賽節奏變得緩慢，然後對手就進入加罰狀態，這改變了整場比賽的走勢，我還是要強調，「我們不是沒有犯規，但吹罰尺度必須要有一致性，Nikola Jokic罰進的每一顆球，都改變了比賽的走向，他讓比賽慢下來，這是讓人沮喪的，或許這種吹罰是我們要去適應的。」
Nikola Jokic收穫18次罰球外，金塊整場共拿下32次罰球機會，這也讓勇士主帥Steve Kerr十分不滿，並在賽後直言，「我不是針對裁判，但比賽中的防守規則有很大問題，讓選手可以靠『買犯』一直站上罰球線，『若我是球迷，我不會觀看今天的下半場比賽，太噁心了』。」
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