打卡免費加菜！肉多多火鍋跨年「免費送蛤蜊100顆」或肉片1.2公斤
肉多多集團慶祝肉多多火鍋樹林店整修重新開幕，全台門店打卡都能免費加菜肉盤或海鮮！而跨年活動即日起至1月31日，8人訂位用餐，加贈鮮甜「蛤蜊100顆」／小白蝦50隻／活力梅花豬1.2公斤（三選一）。新村站著吃烤肉則攜手點點心，推出「正宗韓式泡菜鍋物組合」爽吃經典橫膈膜與豬仔流沙包兩大明星商品。
記者蕭涵云/綜合報導
📌歡慶肉多多火鍋樹林店重新開幕！全台門店打卡加菜
歡慶肉多多火鍋樹林店重新開幕，即日起至2024年1月31日，到肉多多全台店用餐，在臉書打卡分享即「免費加贈肉盤或海鮮禮」！活動期間內，到店內用消費300元以上套餐（不含湯底或清潔費），在臉書打卡分享，即免費加贈鮮嫩多汁、口感細緻的美國培根牛／活力梅花豬／鮮嫩雞腿／鮮魚片／鮮甜蛤蜊／鮮蚵等好禮六選一（價值129元）。
📌8人訂位！「免費送蛤蜊100顆」或肉片1.2公斤
配合跨年前後聚餐需求激增，肉多多火鍋順延宵夜營業時間，除了部分百貨商場或未提供宵夜的門店之外，消費者可以一路嗑鍋到凌晨三點半。
肉多多火鍋全台門店還推出多人聚餐優惠加菜！即日起至2024年1月31日，加碼8人訂位用餐，加贈鮮甜蛤蜊100顆／小白蝦50隻／活力梅花豬1.2公斤（三選一）大份量的視覺與味覺優惠。
📌新村站著吃烤肉X點點心「正宗韓式泡菜鍋物組合」
新村站著吃烤肉則攜手點點心，推出「正宗韓式泡菜鍋物組合」，爽吃經典橫膈膜與豬仔流沙包兩大明星商品。在家就能吃到韓國冬天必吃的泡菜鍋，搭配橫隔膜、帶骨牛小排與爆漿豬仔流沙包，每組優惠2,588元（原價3,399元適合4到6人享用）。
農曆春節再附上點點心的「四大天丸」，包含頂級鮮蝦丸、流沙鮮蝦丸、 墨魚鮮蝦丸，還有松露鮮蝦丸，與酸溜、香辣的泡菜湯頭完美融和，再涮入多汁嫩口的肉片超級銷魂，2024年1月8日至2月2日，限時於新村站著吃烤肉官網販售。