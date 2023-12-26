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FBI高度憂慮！美控中竊盜AI技術　用於間諜、偷取、分析個資數據

▲美中爭奪AI開發領導地位之際，有外媒指中國駭客正在竊取大量美國官員和企業高層的個資。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美中爭奪AI開發領導地位之際，有外媒指中國駭客正在竊取大量美國官員和企業高層的個資。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國和中國近年陷入各種競爭，除了傳統軍備武力以外，還相互爭奪技術的快速發展，競爭和戰爭方式也漸漸多元化。有外媒報導稱，在美中爭奪AI開發領導地位之際，中國駭客正在竊取大量美國官員和企業高層的個資，並利用AI儲存、梳理這些數據，對美國構成了潛在的安全威脅。

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根據《華爾街日報》報導，美國聯邦調查局（FBI）和其他情報單位，已將AI列入需要保護的關鍵技術清單，FBI局長瑞伊（Christopher Wray）今年曾指出，中國與近年多起重大個資竊取案有關，而AI技術很可能被用來優化中國本就規模龐大的駭客行動，並利用企業間諜從AI公司竊取AI相關技術。

報導提到去年半導體設備大廠「應用材料」（Applied Materials）曾控告同業「得昇」（Mattson），利用1名跳槽工程師竊取應材的商業機密，引起FBI注意，但最終因為沒有足夠證據而未提出刑事控訴。不過，2016年北京市政府投資部門就已入股得昇，擁有該公司約45%的股權。

不只如此，亦曾有消息人士透露，光是去年，北京就入侵了美國20多家基礎建設主要供應商，包括自來水公司、港口、石油和天然氣管道、電力公司，坐擁大量「戰略漏洞」，幾乎能肯定北京有能力在關鍵時刻發起網路攻擊，癱瘓關鍵設施甚至軍事系統。

更重要的是，當人工智慧與駭客大軍結合，將使其能梳理數十億筆記錄、輕鬆提取出相對有用的資訊，建立數百萬特定人員的檔案，包括指紋、財務、健康記錄、護照資訊、個人聯絡資訊等；甚至將這些敏感資訊用來調查美國的臥底以及具有「安全許可」（security clearance）身分的官員。

美國國家統計局前總法律顧問格斯特爾（Glenn Gerstell）告訴《華爾街日報》，中國可以利用人工智慧，為幾乎每個美國人建立一份檔案，從健康記錄到信用卡、護照號碼、父母和孩子的姓名地址，無一不足，手握這些檔案，加上大量為中國政府工作駭客，美國恐將面臨可怕的潛在國安危機，如何開發更先進AI技術來因應這些威脅也越來越重要。

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