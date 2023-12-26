羽球／戴資穎年終賽大復活 馬媒：巴黎奧運女單金牌的有力爭奪者
戴資穎在羽球世界巡迴賽年終總決賽上，擊敗西班牙名將馬琳（Carolina Marin）奪得冠軍，表現受到外界肯定。馬來西亞媒體《星報》認為她有能力在明年奧運衝金，在最新一篇文章中寫道：「戴資穎年終賽表現出色，證明自己是2024年巴黎奧運女單金牌的有力爭奪者。」
記者黃建霖/綜合報導
戴資穎今年成績有所起伏，杭州亞運更是爆冷被過去沒輸過的大堀彩給擊敗，不少人認為她已過巔峰，難以再維持高水平的競爭力。但她在年終賽卻證明自己油箱裡還有油，連續逆轉安洗瑩和馬琳，捧回冠軍。
《星報》文中指出，「這位2020年東京奧運銀牌得主並沒有度過自己最好的一年，但一周前在杭州（年終賽）出色地奪得冠軍，證明了她仍然是世界頂尖選手之一。」
在年終總決賽之前，戴資穎今年僅獲得亞錦賽和台北羽球公開賽冠軍，世界排名只排名第4。但在今年的最後一項賽事，她展現仍然能夠在重要比賽上打出優異內容的能力，可以和安洗瑩、山口茜、陳雨菲、馬琳在最高殿堂上爭雄。
《星報》還提到，29歲的戴資穎即將在奧運後退役，所以擁有額外的動力去贏得金牌。小戴此前受訪時表示，目前距離奧運會還有很長一段時間，會集中精力做好準備。
戴資穎將參加1月9日至14日在超級1000系列的馬來西亞公開賽，首戰對手是美國選手張蓓雯，若順利打進四強，她可能對上世界排名第2的陳雨菲。