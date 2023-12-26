MLB／大谷翔平跟山本由伸吃3.6萬日式大餐！日媒曝原來是店家請客
洛杉磯道奇隊宣布將於28日舉行日籍強投山本由伸的入團儀式，而「學長」大谷翔平也在日前跟山本到洛杉磯高級日式料理店「松久」聚餐，兩人都吃了價值3萬6000元日幣以上的高級料理，老闆松久信幸親自下廚，連夫人都下場親自煮紅豆飯，讓兩位日籍球星感受到家鄉味。
記者吳政紘/綜合報導
山本由伸是在12日與道奇球團及大谷翔平會面，在會談結束後，山本由伸與大谷翔平到了一家位於比佛利山莊的高級日本餐廳「Matsuhisa（松久）」共進晚餐，大谷特地貼出一張他與山本及餐廳主廚松久信幸的照片，3人都露出開心笑容，而大谷的貼身翻譯水原一平也在場。
山本由伸據傳已經跟道奇簽下12年價值3.25億美元的超大約，當天為為了迎接這兩位重量級貴賓，店家拿出A5和牛招待，還有象徵「慶祝」的鯛魚，以及紅豆飯、帝王蟹天婦羅、手工蕎麥麵等美食。而大谷似乎喜歡白肉魚，也讓店家印象深刻。
此外，老闆還特別送上棒球相關的甜點，讓兩位球星享受大餐，而這間料理店，因為大谷跟山本的造訪，可能未來會成為更熱門的餐廳。
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