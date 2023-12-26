NBA／「沃神」曝KD對太陽現狀感到沮喪！Beal長期因傷缺陣是主因
鳳凰城太陽（NBA）在本季組建以Bradley Beal、Kevin Durant與Devin Booker的「三巨頭」陣容，但開季至今僅打出14勝14敗，西區排名第11的戰績，對此「沃神」Adrian Wojnarowski 今（26日）在《ESPN》節目上透露，Kevin Durant對球隊現狀有點不滿，且甚至是感到沮喪。
記者張志宇/綜合報導
「沃神」Adrian Wojnarowski 表示，「Kevin Durant目前對於球隊現狀感到沮喪，太陽球員與工作人員都能感受到，但造成此原因最大問題仍是Bradley Beal的傷勢，因為太陽是以三巨頭組隊，所以缺少誰都會對戰力大打折扣。」
近期太陽狀態低迷，過去11場比賽吞下8敗，對於太陽目前的處境，Adrian Wojnarowski 則直言，「太陽為了組建三巨頭服大量資產，陣中並沒有優秀的角色球員，必須趁著Kevin Durant還處在顛峰與健康的狀態盡快拿下冠軍，不然奪冠窗口只會越來越小。」
此外有關太陽近期表現，Devin Booker也在（25日）直言，「我們從勝利中學習，也從失敗中成長，我認為球員在這方面做得很好，每場比賽都學到一些細節，現在只是把它們結合在一起。 」
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