2023沒人比馬斯克更會賺！財富增千億登最賺錢富豪　黃仁勳擠前10

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這10個人當中，有7人出自科技產業，若說去（2022）年是大型科技股清算的一年，那麼今年則是反彈的一年，以科技股為主的那斯達克指數上漲42%，幾乎是標準普爾500指數23%漲幅的兩倍。 蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、輝達、特斯拉和 Meta等七巨頭股價皆遠遠超過大盤，也是推動他們獲取更多財富的主要動能。
《富比世》指出，以美元計算，今年沒有人比馬斯克更富有。過去曾蟬聯世界首富的他，在2022年4月宣布以440億美元收購Twitter，以及因出售特斯拉股票讓投資者感到恐慌後，失去首富的頭銜，身價比一年前減少390億美元，在2023全球富豪榜中退居第2。然而，在過去12個月裡，馬斯克再次登上頂峰，很大程度上要歸功於他的兩家企業——特斯拉及SpaceX。
特斯拉上個月開始交付Cybertruck，股價上漲超過100%；火箭企業SpaceX今年已成功進行了90多次發射，今年7月估值飆升至1500億美元，目前據說正在以1800億美元的估值出售股票。《富比世》推估，馬斯克今年淨資產增加超過1080億美元。
今年最賺錢富豪榜Top10
- Elon Musk：新增1084億美元｜目前身家：2549億美元
- Mark Zuckerberg：新增748億美元｜目前身家：1186億美元
- Jeff Bezos：新增650億美元｜目前身家：1723億美元
- Prajogo Pangestu：新增479億美元｜目前身家：528億美元
- Larry Page：新增344億美元｜目前身家：1117億美元
- Amancio Ortega：新增344億美元｜目前身家：974億美元
- Sergey Brin：新增330億美元｜目前身家：1073億美元
- Steve Ballmer：新增324億美元｜目前身家：1109億美元
- Larry Ellison：新增308億美元｜目前身家：1332億美元
- 黃仁勳： 新增298億美元｜目前身家：436億美元