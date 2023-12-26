周典論才剛宣布挺侯 即被收押禁見！趙少康喊：這就是政治收押
國民黨屏東縣議長周典論因涉嫌違法協助鴻海創辦人郭台銘總統連署，日前遭檢調持搜索票搜索，檢方昨晚間向屏東地院聲請周典論羈押禁見獲准。對此，國民黨副總統候選人趙少康今（26）日回應，檢察官受到政治影響，「這是政治收押」且有雙重目的，第一，要壓制議長在屏東的輔選，第二，就是威脅郭台銘，意味著「郭台銘你給我小心，不要跳出來支持侯康」。
記者林怡昕／台北報導
趙少康今天到桃園輔選掃街，受訪時被問及周典論遭收押爭議，他表示，首先，郭台銘現在不是候選人，第二，就算在連署過程中有任何問題，在大選前不到三個禮拜的時間，就立即將人收押禁見，「押議長是很大事情，議長是地方選出來的，是具有民意基礎的。」
趙少康認為，檢察官受到政治影響，「這是政治收押」且有雙重目的，第一，要壓制議長在屏東的輔選，第二，就是威脅郭台銘。
趙少康說，據了解，到最後能見到郭台銘的也只有周典論，現在「郭台銘弟弟」郭台強也不在國內也不敢回來，郭台銘也不出來，這時把周典論押起來，意味著「郭台銘你給我小心，不要跳出來支持侯康」。
趙少康強調，檢察官一石二鳥，動作很令人質疑，這個時候立刻收押禁見，離選舉這麼近了，非要在這個時候押人，檢察官這個動作不簡單。
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