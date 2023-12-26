NBA／「沃神」透露Green禁賽場次落在11至13場 最快1月歸隊
金州勇士（NBA）防守悍將Draymond Green本季因場上多次暴力行為，被聯盟開罰無限期禁賽，在經過多日的心理諮商，在今（26日）《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski指出，「在最近一次會議中，聯盟與其他委員認為Green是有改善的，禁賽場次會落在11至13場。」
記者張志宇/綜合報導
沃神」Adrian Wojnarowski透露，Draymond Green在接受心理諮商過後，近日與經紀人、勇士總管、訓練員、聯盟以及球員工會人員，一同參與線上會議，會議內容將會成為聯盟、球員工會是否讓Green回到比賽的重要因素。若一切計畫進展順利，Adrian Wojnarowski表示，「預計禁賽場次將會落在11至13場之間，最快也要1月上旬才能回歸賽場。」
值得一提，雖然勇士今以114:120不敵丹佛金塊，但此前勇士收穫5連勝，則是在缺少Draymond Green時所拿下，根據《ESPN》透露，勇士在缺少Green後，降低了進攻節奏，打得更慢、讓失誤減少，這也得到了很好的成效。
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