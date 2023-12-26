年終僅0.8個月！餐飲業妹氣炸離職　獸醫助理苦喊：我只收到1本書

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也釣出不少餐飲業同業跳出來比慘，「火鍋店0.1個月，分12個月發」、「同樣連鎖咖啡廳，去年沒年終，過年發600」、「五星級飯店，0.2個月」、「火鍋店，年終0，沒尾牙，春酒吃快炒店」，最慘的是這名網友說「我獸醫助理，去年年終是一本書，還是心靈勵志書籍，老闆說沒賺錢沒有年終」
但也有餐飲業同業分享優渥年終，「五星級飯店，基本2個月，年資達標再加0.25至0.5個月，考績前5%再加0.25個月」、「某湯包店4個月，加薪6%」
針對年終獎金不理想，yes123求職網日前調查發現，有64.2%的上班族「會萌生辭意」。而對於年終獎金，勞方心中「最理想」的發放狀況，依序分別是，41.9%認為要「與自己過去一年的績效成正比」；32.6%認為「不論個人績效、公司業績，員工人人有獎」；25.5%則認為要「與公司過去一年的業績成正比」；資方則是86.3%屬於「所有正職員工人人有獎」、21.7%屬於齊頭式發放。
針對餐飲業年終發放狀況，104人資學院總經理花梓馨日前接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，住宿餐飲業大缺工，為順利招募人才，許多企業表態明年薪資結構將往上拉，也越來越多業者願意把利潤跟員工共享，年終獎金發放比例從去年的89.1%提升至今年的100%，屬於「人人有獎」。
花梓馨表示，2024年企業預期調薪3.2%，幅度低於軍公教調薪4%，也低於去年預期的3.35%，而在各產業中，預期2024年會調薪的企業占比，以住宿餐飲業58%居冠，期盼加薪有助招募、解決缺工議題；此外，今年年終發放比例也提升至100%，更願意與員工分享經營成果。