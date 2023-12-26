海虎潛艦官兵落海失蹤第6天　海軍首度還原事發現場

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針對事發當時海象狀況，吳立平指出，當天測算風力是5級，但是當天湧抬舉狀況比較嚴重，西南海域湧浪的狀況是比較高，所以並未超出作業限制，任何一型船執行任務上都有它們相關的風力限制，潛艦在水下航行時受到海面上風浪影響是相對小的，在水底下是安全的，在出任務之前會做整體考量。
針對媒體報導是1人落海，5人下去救後造成3人失蹤，海軍昨天有發新聞稿駁斥，吳立平還原現場指出，真實情況不像媒體報導，海虎艦是在18日到29日在西南海域執行任務，於18日出海，按照既定計畫在西南海域執行例行演訓任務，由於潛艦要天天浮起充電，21日潛航任務時發現有聽到異音，就要上浮去檢查以確保船的安全。
吳立平指出，潛艦前後都有救難浮標，浮標上面有木質蓋板，檢查發現後方救難浮標木質蓋板脫落，因為是正浮力的東西（浮標）而浮出來，底下帶有300公尺的鋼纜，為了避免鋼纜纏繳到車葉，才會派人出去回收處理，確保艦艇安全。他指出，民國86年也發生過一次類似的浮標脫落情況。
針對事發當時的人員落海情況，吳立平說，第一批出去回收救難浮標4人當中，扣在安全索上有3人落海，其中2人仍失聯，1人因安全索吊著，沒有發生斷裂，自行上甲板。海虎艦上兵器長看到有人落海，在救援袍襗時，自己也落海，被岳飛艦（舷號1106）救；隨後再派第三批救生組6人加入救援，這6人中，有2位落海，1人被岳飛艦救起，1位失聯，另有4位官兵在搜救過程中受傷，所以前後有3批11名官兵。
吳立平說，6人中並非同時落海，而是陸陸續續落海，4位受傷官兵與3位被救起官兵，最初心緒狀況確實不穩定，海軍秉持同舟一命不會放棄任何人，會加強心輔讓他們心情平復。
針對搜救兵力情況，吳立平指出，到今天中午為止，派出空中80架次飛機、水面兵力765舟次、岸基從高雄港以南與小琉球總共陸續319車沿岸搜尋，搜救已延長72小時，持續搜救官兵，詳細部分由督察長室成立專案小組釐清當中。