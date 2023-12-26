風靡全日本的「吉伊卡哇」變身白胖造型悠遊卡！12月27日療癒上架
悠遊卡公司今（26）日表示，風靡全日本的「吉伊卡哇」首次化身3D造型悠遊卡，預計在本週12月27日現貨開賣。矽膠材質完整呈現吉伊卡哇白胖軟Q的外型，搭配同色純白鑰匙圈，隨身悠遊帶著走，超級療癒。
記者鄭妤安／台北報導
超人氣角色「吉伊卡哇」由日本創作者Nagano（ナガノ）於2017年時，首次在社群上發表的插畫，並於2020年開始以《吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙》的名字進行漫畫連載，去年更製作成電視動畫，可愛又令人印象深刻的畫風快速席捲日本，甚至擄獲全球粉絲，在IG有50萬粉絲，X平台（推特）有250萬人追蹤。
個性膽小愛哭又溫柔「吉伊卡哇」，要辛苦工作討伐怪物，考取證照賺取收入，與可愛的外型產生極大的反差；劇情意外的貼近現實生活，引起不少共鳴，擄獲大量粉絲，因而爆紅。
「吉伊卡哇造型悠遊卡─卡哇伊」12月27日起在7-ELEVEN、全家便利商店、博客來、蝦皮購物、誠品線上現貨開賣，售價380元，數量有限，售完為止。純白矽膠材質手感溫潤超級Q，洋溢療癒感，鑰匙圈造型適合隨身吊掛攜帶，無論日子快樂或辛苦，都由無時無刻努力過生活的「吉伊卡哇」陪伴度過。