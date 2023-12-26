柯文哲農地違規變停車場 陳佩琪秀「3.4萬元」補稅單據
政壇違建風波持續延燒，民眾黨總統候選人柯文哲也被爆料家族在新竹有一塊農業用地，卻鋪柏油成為停車場。柯文哲上週將停車場租金全數捐出，柯文哲的太太陳佩琪昨(25)日也在臉書發文，並秀出補報稅額繳款書的照片。
記者呂炯昌／台北報導
陳佩琪指出，昨天跟醫院請假一天，目的是要去銀行和稅捐處辦理稅務，去銀行補繳稅款，這是遊覽車公司最近向稅捐處補報的收入，這三年來共收到26萬9140元，三張扣繳憑單共需補繳3萬4018元， 加計利息一共3萬4554元， 已如期繳納完畢。
陳佩琪也指出上，星期六有媒體質疑她更改不動產明細，「我要說我從來不曾動手改過下載來的不動產資料，但存款數額我會更改是真的」， 雖然監察院都說以下載來的11月1日的存款數額為申報基準即可，但還是會把它改成申報前一天的數額，心想醫院都這時入帳獎勵金，到時又說哪一筆漏報什麼的。
陳佩琪表示，就像之前他們購買的基金中曾有小小一部份、名字有「中國」和「大中華」的，那時媒體就會利用這個題材打他們說「舔中賣台」，「紅檳榔」、 「叉燒包」的，當時就建議執政黨、金管會乾脆把「抗中保臺」發揮到極致，只要有「中」字輩的基金通通禁掉算了， 省的有人採雷。