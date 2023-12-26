質疑智冠換股案損害股東權益 網銀擬提告求償逾4.79億元
智冠上週四（21日）宣布與榮剛透過股份交換方式結盟合作，但大股東網銀國際認為此舉將損害股東權益甚鉅，今（26）日網銀發布聲明表示，擬向智冠及董事長王俊博等人提告求償新台幣4.7967億元，並號召有意共同參與求償的智冠股東共同加入。而智冠今日開盤再吞第3根跌停板，但後來跌停打開，唯跌幅仍有6%，來到143.5元附近。
記者許家禎／台北報導
智冠與台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛21日宣布以股份交換方式深化雙方策略合作關係，被外界解讀是為了鞏固經營權。隨後大股東網銀國際發出4點聲明質疑這項合作有損所有股東權益，強調智冠拒絕與網銀國際相同產業別的長期股東合作，卻與不同產業別的公司股權交換，是否產生綜效令人質疑，且是否涉及個人私權爭奪，大眾自有公評。在換股價差部分，則認為損害股東權益，是否涉及不法情事，相關單位應該詳查。
智冠25日發出聲明駁斥各項說法，網銀國際也再度隔空交火。而網銀今日發布聲明表示，擬向智冠及董事長王俊博等人提告求償新台幣4.7967億元。網銀表示，身為智冠股東，已因前述智冠董事會決議，有高達新台幣4億7千9百67萬元的鉅額股票跌價損失，相信為數眾多的智冠股東也同受害至深。
網銀指出，為保障本公司暨本公司全體股東權益，將對智冠及同意本次股份交換案的董事長王俊博、董事張宏源、施明豪及獨立董事徐守德、林軒竹、潘明燦，就公司所受鉅額股票跌價損失提出民事求償，本公司呼籲智冠全體股東，與本公司一同捍衛股東權益。
而智冠自宣布與榮剛換股策略聯盟之後，股價今日再吞第3根跌停板，來到138元，不過9點40分跌停打開，唯股價仍重挫6%以上，來到143.5元附近。