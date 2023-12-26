批賴清德違建賴皮還亂扯凱旋苑　凌濤：難道只懂潘孟安建商宅？

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林國春強調，賴清德的違宅，沒有繳地價稅及繳房屋稅，涉嫌違反稅捐稽徵法，因為是違章，沒有產權，就沒有辦法移轉，所以就無法繳房屋稅，他強調，這樣社會不公不義的事情若發生在市井小民身上，政府單位就大力打壓，例如用刑事警察局、調查局去辦假訊息，民進黨政府用這種手段欺負一般老百姓，就是要讓老百姓閉嘴，現在發生在賴清德身上，應該要以一樣標準處理。
林國春指出，賴清德沒有誠實的報稅，財產也沒有誠實的申報，根本沒有資格參選中華民國的總統，這在全世界所有領導人身上，早就應該辭職下台。他強調，老百姓有知道真相的權益，民意代表有監督政府的責任跟義務，呼籲賴清德與民進黨黨公職用同樣標準來對待賴清德老家的違章建築。
「賴競辦無視『合法房屋證明處理要點』，『賴皮』混淆視聽！」凌濤指出，民進黨聲稱賴老宅存在於民國40年間，因不堪使用，民國92年前後進行翻修，早於新北市政府100年6月2日頒定的「新北市政府核發合法房屋明處理要點」；凌濤表示，這說法根本是瞎扯！根據民國100年06月02日新北市政府核發合法房屋證明處理要點：本要點所稱合法房屋，指下列各地區於下列日期前即已存在，且無擅自新建、修建、改建或興闢公共設施拆除剩餘建築基地內建築物改建增建行為之舊有建築物；重點是實施區域計畫地區：以北部區域計畫中華民國七十年二月十五日公告日期為準。他強調，處理要點出請說明，必須是民國70年前才可以合法，而賴清德老宅明顯就是違法，賴清德與民進黨竟然可以玩法玩到魚目混珠，
凌濤再提出內政部國土測繪中心、農業部林業及自然保育署航測及遙測分署的圖來打臉民進黨的說法，根據相關圖示，民國75年賴宅只有本體宅第，旁邊什麼都沒有，但到了民國94年，宅地旁邊違法增建、擴建相當明顯，民進黨還要繼續瞎扯、硬凹嗎？民進黨根本是看不懂航測圖稱造假，試圖混淆視聽。
凌濤並強調，民進黨瞎扯硬凹之後，還去瞎扯別人的合法建物，他呼籲民進黨不要再亂批合法的出租仔，難道民進黨只懂「王八千」，只懂「潘孟安的建商宅」嗎？大家都不像北漂新潮流可以租到豪宅便宜戶？若用同樣標準檢驗價格，為什麼王定宇可以租到8000元的房子，為什麼潘孟安可以租到便宜豪宅？民進黨難自圓其說。
凌濤質疑，在民進黨眼裡，台灣是民主國家還是共產國家？難道如同網友講的「綠共一家親」？難道民進黨要把從政人士在台灣合法的出租，都要捐出來嗎？他質疑賴清德敢不敢用同樣的標準要求民進黨黨公職？包括與正國會林佳龍夫妻有關的奇美集團等，通通要將商品便宜賣給學生嗎？蔡英文總統家族租給海霸王的土地，也應該捐出來蓋社會住宅、民進黨前中執委薛凌的陽信銀行，面對很多年輕人要青年貸款，也應該用最低利率、不要賺錢貸給學生嗎？他強調，國民黨用合理、合法、合規的方式檢驗賴清德，而賴清德的賴皮寮輸不起，還要瞎扯硬凹，相信全民都看在眼裡。