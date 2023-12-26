《浪姐》黃奕7件禮服都穿不下！出狠招纏10層保鮮膜 結局被罵爆
中國女星黃奕曾參加《乘風破浪：第3季》，過去因為演出《還珠格格3》中的「小燕子」，廣為人知。她近期參加時尚活動，試了7套禮服都穿不下，結果使出狠招，在身上纏了10層保鮮膜，讓不少粉絲擔心，但也有人批評她帶歪觀念。
記者蔡依庭／綜合報導
黃奕平安夜（24日）在微博發文，表示試穿7套禮服全都不合身，無奈地說：「明天就要走紅毯了，在線求助怎麼在一天之內瘦一圈！」結果她過於煩惱，連續發了2次「在線等」，網友直接建議她換造型，但其中有一位舞者回覆「吸氣拿保鮮膜裹緊再穿就好了，但這個方法不到迫不得已不建議使用，會非常地難受。」
沒想到保鮮膜建議被黃奕相中，她竟回覆「這個想法很不錯」，接著真的用10層保鮮膜纏在腰間。黃奕昨天開心透露，「為了當冰雪女王，腰上纏了10層保鮮膜，總算穿進去了！效果怎麼樣？」見她身穿白色蓬蓬裙，展現優雅氣質，腰看起來特別細。
不過事後，有網友讚美她「太美了吧女王」、「好漂亮奕姐，效果非常不錯」；但也有人批評「我覺得明星在傳遞不好的導向」、「衣服好看，但我不希望是以這種方式穿上衣服」、「穿不上就不穿唄，本來就不是給正常人設計的，國內審美都被你們帶歪了」。
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