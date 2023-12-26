引入國立大學教學資源 新北率先成立AI+科技示範高中、實驗班
為因應AI世代的挑戰，新北市政府教育局今（26）日舉辦AI+科技學校人才培育計畫記者會，宣布成立全國第1間完全中學科技中心，包含設立2所AI+科技示範高中、6所高中科技數理實驗班及規劃假日科技數理適性人才方案，匯聚新北各地教師課程能量，銜接臺灣頂尖大學的科技數理相關課程等，打造新北成為AI人才培育據點。
記者吳嘉億／新北報導
錦和高中校長張純寧表示，學校是全國第一間結合AI科技中心、程式教育體驗中心的完全中學，擁有豐富STEAM和AI課程經驗，隨著AI發展持續創新課程，導入AI在資訊科技課程中，與其他學校分享課程並擴大影響力。
樟樹國際實創高中校長陳浩然指出，在AI世代，資訊及科技教育的深化與推動，比起其他的傳統科目，更需要透過多人跨域協作的方式才能有更好的發展，所以不管是各高中職的合作共作，或與大學的合作開課，甚至是拉入科技業界的資源力量，都是必需的；唯有讓更多不同專業領域的人一起進來，貢獻更多元的專業技能知識，才能培養出最好的學生。
新北市政府教育局說明，新北市以2030教育願景規劃「AI＋科技學校」，預計每年投入超過6億元的經費，從創新科技及智慧學習兩大面向推動課程革新，並升級各校軟硬體設備，讓新北市每校都能成為「AI+科技學校」，不管是國小、國中還是高中，透過12年一貫完整的科技教育課程，提升新北孩子在地就學率，培育未來頂尖科技數理人才。