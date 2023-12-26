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7-11龍年福袋2024曝光！53款開箱「最低299元」　頭獎送瑪莎拉蒂

▲7-ELEVEN「2024龍年福袋」來了，合計53款，最低只要299元，有機會抽中價值348萬的瑪莎拉蒂豪華跑旅。（圖／記者葉政勳攝）
▲7-ELEVEN「2024龍年福袋」來了，合計53款，最低只要299元，有機會抽中價值348萬的瑪莎拉蒂豪華跑旅。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

2024超商福袋陸續登場！7-ELEVEN推出2024龍年福袋，本次總計有53款選擇，最低只要299元。頭獎祭出「海神-瑪莎拉蒂Grecale GT新世代豪華跑旅兩台」、「南極經典17日豪華郵輪卷」、「美國舊金山雙人來回機票10組」等，7-ELEVEN福袋將於2024年1月10日凌晨0點在門市現貨開賣，限量逾50萬個。

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7-ELEVEN本次推出7大肖像聖誕禮物福袋，以龍年限定、肖像周年、超人氣精選3大亮點，開發Hello Kitty龍年造型、史奴比龍年限定、迪士尼福倒翁系列、卡娜赫拉出道20周年、貓貓蟲咖波10周年、淘氣奇奇蒂蒂系列、軟萌小熊維尼系列、粉嫩熊抱哥系列等8大全新圖素，開發46款肖像福袋，分別有「299元、499元、699元、1299元、1699元」5種價格選擇。

▲7-ELEVEN 福袋本次最大頭獎為價值348萬的瑪莎拉蒂GrecaleGT跑旅，共準備兩台等待幸運的消費者帶回家。（圖／記者葉政勳攝）
▲7-ELEVEN福袋本次最大頭獎為價值348萬的瑪莎拉蒂GrecaleGT跑旅，共準備兩台等待幸運的消費者帶回家。（圖／記者葉政勳攝）
7-ELEVEN 2024開運金喜福袋，每款內容物除了有全新開發限量周邊商品、零食飲料商品組合外，最受矚目的抽獎中，頭獎是價值348萬的瑪莎拉蒂GrecaleGT跑旅，共兩台，二獎則是價值75.9萬的「南極」郵輪行程（1名），三獎為星宇航空的美國舊金山雙人來回機票10組，陸、海、空三大獎都包辦。

🟡299元開運福袋（共12款選擇，總限量逾20萬個）：主打多種外出包款選擇，包含水桶束口包、PVC防潑水拉鍊提袋、兩用伸縮束口包款。

🟡499元開運福袋（共12款選擇，總限量逾18萬個）：以外出走春、露營野餐與居家布置為主，開發背提兩用保冷袋、手提保溫瓶、背提兩用保冷袋、1L大陶碗、25L收納籃、大地墊。

▲499元福袋以外出走春、露營野餐與居家布置為主，包含保冷袋、保溫瓶、大地墊等。（圖／記者葉政勳攝）
▲499元福袋以外出走春、露營野餐與居家布置為主，包含保冷袋、保溫瓶、大地墊等。（圖／記者葉政勳攝）
🟡699元開運福袋（共4款選擇，總限量逾6萬個）：開發三用包、兩用頸枕毯、提把摺疊收納箱桌。

▲699元福袋，共4款選擇，包含開發三用包、兩用頸枕毯、提把摺疊收納箱桌等。（圖／記者葉政勳攝）
▲699元福袋，共4款選擇，包含開發三用包、兩用頸枕毯、提把摺疊收納箱桌等。（圖／記者葉政勳攝）
🟡1299元開運福袋（共12款選擇，總限量逾3萬個）：以家電為主體，包含 IH 爐、5L多功能料理鍋。

▲1299元福袋以家電為主體，包含 IH 爐、5L多功能料理鍋等。（圖／記者葉政勳攝）
▲1299元福袋以家電為主體，包含 IH 爐、5L多功能料理鍋等。（圖／記者葉政勳攝）
🟡1699元福袋（共6款選擇，總限量近2萬個）：以美國旅行者肖像聯名20吋行李箱為主體，包含Hello Kitty、史奴比、貓貓蟲咖波10周年、迪士尼米奇系列、奇奇蒂蒂系列、小熊維尼系列。

▲1699元福袋，以美國旅行者肖像聯名20吋行李箱為主體，共有6款選擇。（圖／記者葉政勳攝）
▲1699元福袋，以美國旅行者肖像聯名20吋行李箱為主體，共有6款選擇。（圖／記者葉政勳攝）

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