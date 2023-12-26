侯友宜「凱旋苑」租金太貴坑學生？趙少康：覺得貴可抵制不租

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針對文大宿舍爭議，趙少康說，民進黨選舉快到，奧步現在開始出來，文大宿舍就是奧步，「民進黨奧步有2種，一種是造謠生事，一種是司法，屏東議長周典論就是一個例子」。
趙少康表示，如果是文大的學生宿舍，租金當然要管制，因為學生沒有什麼收入，學校應該把價錢壓低。針對民進黨批凱旋苑租金比101還貴，趙說，101是5千元一坪，凱旋苑現在3千出頭，跟101比起來差很遠。
「民進黨的厲害就是任何事情2分事實、8分造謠」趙少康指出，2分事實就是侯家族的確在文大附近有房子，以前是學生宿舍，其他的就亂講一通，例如價錢跟101一樣等等；再者，凱旋苑現在已經不是學生宿舍，學生宿舍是1人1個月3千元租金，4人租一間，現在新壽改為1至2人一間。
趙少康說，文大現在招生情形不好，缺席率58%，招不到學生，原來文大宿舍很緊張，現在宿舍也不緊張了，學校招不到學生，校方處境也蠻辛苦。凱旋苑現在已經不是學生宿舍，可對外招租，所以他提出尊重市場機制，因為不是針對學生招租，如果是針對學生，他一定會說不能這麼貴，但對外招租，如果大家覺得貴就抵制它，文大附近住戶可發起抵制凱旋苑，讓它沒有租客，看租金要不要下來，「尊重市場機制，貴就不要租，讓它賠錢沒收入，壓力一大就會降價，本來就是這樣子」。
至於侯康之前推出買房免頭期款政策，被質疑是政府介入市場機制，趙少康反駁表示，免頭期款只是針對弱勢、買不起房的人，由政府去幫助他們，並沒有介入市場機制，房子多少錢還是由市場決定。
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