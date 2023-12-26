台灣最強鐵板燒不是夏慕尼！老饕「答案超意外」：這輩子只吃它

LINE免費貼圖20組！滿版「大貼圖」陪跨年　可愛兔兔祝新年快樂

▲LINE免費貼圖更新，聖誕過完準備跨年倒數，祝福新年快樂貼圖快備好，還有問候早上好、晚安用的免費貼圖也很方便。（圖／LINE、記者整理）
▲LINE免費貼圖更新，聖誕過完準備跨年倒數，祝福新年快樂貼圖快備好，還有問候早上好、晚安用的免費貼圖也很方便。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文／綜合報導

LINE免費貼圖本周更新啦！2024跨年倒數5天，貼圖小舖今（26）日又豪送貼圖，大手筆釋出7組全新免費貼圖，其中還有少見的「大貼圖」，滿版效果十足。《NOWnews》另外挖出一組不在架上的隱藏版，合計20組貼圖限時免費下載，祝福新年快樂、早上好、晚安問候都好用。

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🟡貼圖小舖12月26日新上架

📍金爸爸 x 人2跨界聯名．大貼圖陪你爽過年（點此下載）
下載期限：2024/01/25
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「金爸爸 x 人2跨界聯名．大貼圖陪你爽過年」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「金爸爸 x 人2跨界聯名．大貼圖陪你爽過年」。（圖／取自LINE）
📍JCB x weiweiboy一起去旅行！（點此下載）
下載期限：2024/01/09
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「JCB x weiweiboy一起去旅行！」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「JCB x weiweiboy一起去旅行！」。（圖／取自LINE）
📍ModernGirl x 87小兔（點此下載）
下載期限：2024/01/09
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「ModernGirl x 87小兔」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「ModernGirl x 87小兔」。（圖／取自LINE）
📍LINE TV × 1G與珍妮的日常（點此下載）
下載期限：2024/01/24
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE TV × 1G與珍妮的日常」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE TV × 1G與珍妮的日常」。（圖／取自LINE）
📍日月光40th-智能福寶（點此下載）
下載期限：2024/01/25
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「日月光40th-智能福寶」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「日月光40th-智能福寶」。（圖／取自LINE）
📍Suntory得利獅-真獅挺你篇（點此下載）
下載期限：2024/03/25
使用效期：180天
取得條件：完成指定任務

▲LINE免費貼圖「Suntory得利獅-真獅挺你篇」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「Suntory得利獅-真獅挺你篇」。（圖／取自LINE）
📍年末隊友來助攻！一起應援高雄17直播鋼鐵人（點此下載）
下載期限：2024/01/09
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「年末隊友來助攻！一起應援高雄17直播鋼鐵人」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「年末隊友來助攻！一起應援高雄17直播鋼鐵人」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📍台灣房屋-房仲日常3.0（點此下載）
下載期限：2024/01/25
使用效期：180天
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▲LINE免費貼圖「台灣房屋-房仲日常3.0」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「台灣房屋-房仲日常3.0」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物品牌名店 × 周氏喵喵（點此下載）
下載期限：2024/01/17
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 × 周氏喵喵」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 × 周氏喵喵」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 蝦米（點此下載）
下載期限：2024/01/07
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 蝦米」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 蝦米」。（圖／取自LINE）
📍113全中運×熊讚×摩沙熊Mosa Bear聯名貼圖（點此連結）
下載期限：2024/1/11
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▲LINE免費貼圖「113全中運×熊讚×摩沙熊Mosa Bear聯名貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「113全中運×熊讚×摩沙熊Mosa Bear聯名貼圖」。（圖／取自LINE）
📍LINE旅遊 × 蘇蘇喵（點此連結）
下載期限：2024/1/11
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▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 蘇蘇喵」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 蘇蘇喵」。（圖／取自LINE）
📍Suntory得利獅-真獅實用篇（點此連結）
下載期限：2024/1/6
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▲LINE免費貼圖「Suntory得利獅-真獅實用篇」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「Suntory得利獅-真獅實用篇」。（圖／取自LINE）
📍2024TIFA 玩獸第二彈！萬壽無疆（點此連結）
下載期限：2024/1/7
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▲LINE免費貼圖「2024TIFA 玩獸第二彈！萬壽無疆」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「2024TIFA 玩獸第二彈！萬壽無疆」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物護照★啪嘰與噗嘰聖誕跨年趴（點此連結）
下載期限：2024/1/5
下載條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★啪嘰與噗嘰聖誕跨年趴」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★啪嘰與噗嘰聖誕跨年趴」。（圖／取自LINE）
📍三花棉寶來囉!陪你一起柔軟面對生活大小事（點此連結）
下載期限：2024/1/7
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▲LINE免費貼圖「三花棉寶來囉!陪你一起柔軟面對生活大小事」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「三花棉寶來囉!陪你一起柔軟面對生活大小事」。（圖／取自LINE）
📍OB嚴選×哈囉兔兔一同嗨翻2024（點此連結）
下載期限：2024/1/4
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▲LINE免費貼圖「OB嚴選×哈囉兔兔一同嗨翻2024」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「OB嚴選×哈囉兔兔一同嗨翻2024」。（圖／取自LINE）
📍高雄熊》 哈囉我來惹～（點此連結）
下載期限：2024/1/3
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▲LINE免費貼圖「高雄熊》 哈囉我來惹～」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「高雄熊》 哈囉我來惹～」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 撲克臉企鵝（點此連結）
下載期限：2023/12/28
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▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 撲克臉企鵝」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 撲克臉企鵝」。（圖／取自LINE）
📍Bubble2×進撃的巨人（點此連結）
下載期限：2024/1/9
下載條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「Bubble2×進撃的巨人」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「Bubble2×進撃的巨人」。（圖／取自LINE）

聖誕快樂貼圖2023！LINE限時免費送15組貼圖、10張祝福圖片下載

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