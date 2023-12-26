台電招新血起薪32K、最高4.4個月年終！報考條件、時間一次看

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台電指出，此次招考以配電線路維護類429名為最多，占比近4成，其次為綜合行政類157名，並配合電力物料與設備管理需求，首次開徵材料管理類3名，另有輸電線路維護類84名、輸電線路工程類41名、變電設備維護類104名、變電工程類43名、電機運轉維護類63名、電機修護類11名、儀電運轉維護類16名、機械運轉維護類62名、機械修護類17名、土木工程類21名、輸電土建工程類39名、輸電土建勘測類5名、重車駕駛及機械操作類5名及會計類3名。
台電提醒，因工作業務需要，報考配電線路維護類、輸電線路維護類、材料管理類者，須在複試前取得手排小型車駕照；重車駕駛及機械操作類，則須取得職業大貨車駕照。
甄試初（筆）試科目包括國文、英文等共同科目及2種專業科目，考題包含寫作、單選題及非選題（如填充、簡答或計算等）。另外，持有指定類別技術證照或勞動部舉辦的全國技能競賽前5名證明可加計筆試總分。初試成績結果預定於明年7月16日公告，第二階段複試預計於明年8月6日在台北地區舉行，包含現場測試、實作測試、口試、複評測試與證件查驗等。
台電表示，新進僱用人員經錄取後，須先接受為期1年的養成班訓練與工作訓練，正式起薪3.2萬元起，根據「新進雇用人員甄試簡介」資料顯示，經營績效獎金最高可達4.4個月，另有生日禮金、三節獎金、休假補助費等。