賴清德萬里老家空照圖引藍綠紛爭 廖先翔、賴品妤互槓失職與草包
國民黨新北市議會黨團今（26）日由市議員廖先翔、葉元之、劉美芳、黃心華、王威元召開記者會，痛批民進黨2024總統候選人賴清德的萬里礦業老家議題綠陣營都在說謊、鬼扯。其中代表國民黨參選新北市第十二選區立法委員的廖先翔更是直接對槓對手、民進黨第十二選區尋求連任的立委賴品妤，痛批賴清德從未為礦工發聲，在地的立委賴品妤也未幫民眾權益做事，就是「中央失能、立委失職」。對此，賴品妤隨後也發布新聞稿反擊，強調自己推動煤礦文化的保存，反控真正失職的是放爛市政的國民黨總統候選人、新北市長侯友宜，以及利用特權占用國有地、濫墾山坡地、大賺非法財的「劣質草包公子」廖先翔。
記者吳嘉億／新北報導
廖先翔拿出新北市府在2019年發函給中央的公文指出，針對部分住宅及房舍在1981年編列為礦區之前就做住宅使用，當礦區廢除之後，詢問中央這些住宅可不可以恢復及居民權益怎麼主張，但中央都沒有給明確方向；而在2021年市府再發文中央回覆需全部所有權人都同意才能做事業變更，強調礦區有上千個人，如何取得所有的同意書？建議中央放寬條件讓房舍合法化，但中央收到陳情後卻沒有給予回應，此事正反映出中央失職、立委失能。
黃心華表示，透過國土測繪中心，和航測及遙測分署等雙重資料比對之後發現，賴清德目前被爭議的萬里「老家」，根本就不是礦工的老工寮，而是在92年新建的房屋，該棟房子建造時，賴清德已擔任立委，因此只能算是「新」家。葉元之也說到，侯友宜上任新北市長後，就要求內政部針對礦區廢礦之後的土地管理，應有新的作法，並建議可以做住家及商業使用，但當時中央怠惰，完全沒有理會。
劉美芳也再提到賴清德時任行政院長、立法委員時從來沒有為礦工的居住權發聲過，還有南鐵東移用大鋼牙將擁有合法產權的老人家房子全部剷掉，根本就是雙標作法，直嗆「賴清德不要再凹了，直接把房子拆掉最快」。
王威元則是出示空拍圖，指出圖片上顯示1986年時賴清德的「老家」位置仍是一片樹林，2005年之後才出現他的房子，呼籲賴清德可以提供當初老家的照片來比對，還有拿出任何一張繳納房屋稅的稅單，要求賴清德別再持續說謊下去。
對此，賴品妤發布新聞稿反駁，強調廖先翔父子兩代身為萬里等地的市議員，是最直接該為礦工向市府爭取權益的人，但十幾年來他們對礦工從未有付出，現在突然「睡醒」，只為了掩飾他們家族兩代貪污腐敗、轉移自己利用特權占用國有地、濫墾山坡地、大賺非法財的罪責。
新北市議會民進黨團也發布新聞稿回擊，針對新北市政府近日公布賴清德萬里老家空照圖，判別現存房屋是2003年後新建的建物，痛批侯友宜讓新北市政府公務員成為選舉機器，用模糊的空照圖欺騙大眾，為了選舉無視礦區民眾權益，愧對在地居民。