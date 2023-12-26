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把握最後好天氣！明起全台「雨彈炸2天」　跨年夜再挑戰冷氣團

▲今天各地氣溫回升，白天溫暖，明後天全台降雨機率提高，跨年夜可能還有大陸冷氣團來襲。（圖／記者陳明安攝）
▲今天各地氣溫回升，白天溫暖，明後天全台降雨機率提高，跨年夜可能還有大陸冷氣團來襲。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

今（26）日白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，不過中央氣象署提醒，明（27）日晚上開始，東北季風逐漸增強、南方雲系北移，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，降雨將持續至週四（12月28日），週四3500公尺以上高山有降雪機率，跨年、元旦則有另一波較強的冷空氣，強度可能達冷氣團等級，安排外出行程務必特別留意天氣預報。

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氣象署簡任技正伍婉華說明，今天白天各地回溫明顯，西半部有攝氏24至25度，東部攝氏22至23度，日夜溫差大，明天白天氣溫依舊溫暖，但入夜後東北季風一路增強到週五，且配合南方雲系北移，全台各地的降雨機率都提高，雨區相當大，東北季風預計影響至週五（12月29日），期間北部、東北部早晚低溫落在攝氏18度、其它地區攝氏19至20度。

▲未來一週有兩波冷空氣侵襲，尤其在跨年夜至元旦清晨，北部、東北部剩下攝氏14至15度，強度接近大陸冷氣團。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週有兩波冷空氣侵襲，尤其在跨年夜至元旦清晨，北部、東北部剩下攝氏14至15度，強度接近大陸冷氣團。（圖／中央氣象署提供）
伍婉華指出，週六冷空氣減弱後，各地短暫回升，下週日跨年夜至元旦清晨，更強的一波冷空氣來襲，北部、東北部剩下攝氏14至15度，中部攝氏16度，南部、花東攝氏18度，目前預報強度接近大陸冷氣團等級，元旦白天高溫也偏涼，中南部僅有攝氏23度左右。

伍婉華總結，未來一週雖然不像上週寒流來襲時寒冷，但仍有兩波冷空氣侵襲，週三、週四留意降雨，出門要帶傘，跨年需多攜帶保暖衣物出門，下週二至下週四（1月2日至1月4日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；東半部地區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴。

▲週三、週四東北季風增強、南方雲系北移，全台各地的降雨機率都提高，雨區相當大。（圖／中央氣象署提供）
▲週三、週四東北季風增強、南方雲系北移，全台各地的降雨機率都提高，雨區相當大。（圖／中央氣象署提供）

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