移工聘僱、居留申請不漏接！在台移工一站式整合服務1月4日上路

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發展署指出，如此不僅縮短移工取得外僑居留證的時間，還能避免發生雇主在申請取得聘僱許可後，因個人或仲介公司的疏忽，未於規定時間內協助移工申辦居留或展延居留許可，致發生移工因逾期居留遭遣返回國的情形。因此，「在台移工一站式申請聘僱及居留整合服務」可說是簡政便民，一舉兩得的服務措施，預期每年受益的雇主及移工人數均達20萬人以上。
發展署說明，自明年1月4日起，針對雇主期滿續聘或接續聘僱在臺移工從事海洋漁撈工作、家庭看護工作、家庭幫傭工作、製造工作、外展製造工作、營造工作、屠宰工作、外展農務工作、農、林、牧或養殖漁業等工作，申辦聘僱許可時，需先至發展署「外國人申請案件網路線上申辦系統」填寫基本資料並取得序號。
並透過系統超連結，至內政部移民署「外籍移工線上申辦系統」輸入序號協助移工申辦居留或展延居留許可，再於發展署系統，完成聘僱許可申辦案件送出，如此即已完成申請作業，等到移工的聘僱許可核發後，內政部移民署會依據發展署所傳送的移工聘僱許可資料，續行審查及核發移工的外僑居留證。
發展署提到，為協助雇主、仲介公司深入瞭解「在臺移工一站式申請聘僱及居留整合服務」的相關內容及申辦流程，已從112年11月下旬起，就陸續與內政部移民署合作辦理線上說明會，向雇主、仲介公司及相關團體廣為宣導，至112年12月底止已辦理6場次，並已製作懶人包等宣導資料放置於「勞動部勞動力發展署網站」，歡迎民眾上網查詢，如對於「在台移工一站式申請聘僱及居留整合服務」有任何疑問，也可洽詢免付費1955勞工諮詢申訴專線或電話服務中心（02）8995-6000，將有專人提供諮詢服務。