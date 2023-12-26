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看病不再只有眼淚！全台首間迪士尼兒童醫院啟用　病服變超可愛

▲全台首間迪士尼兒童醫院今（26）日啟動，找來心願大使王心凌站台。（圖／記者吳翊緁攝）
▲全台首間迪士尼兒童醫院今（26）日啟動，找來心願大使王心凌站台。（圖／記者吳翊緁攝）

記者周淑萍/綜合報導

迪士尼攜手中華民國喜願協會與臺北醫學大學附設醫院，於今（26）日正式啟用全台灣第一間迪士尼主題病房。2023年適逢迪士尼100周年，投入1億美元，迪士尼兒童醫院計畫全球已與超過 750 間兒童醫院與兒科空間合作，藉由迪士尼經典角色與故事，希望鼓勵正在和疾病對抗的孩童與家屬，據統計，有87%醫護人員人為可以帶來正面影響，華特迪士尼台灣及香港總經理陳永樂提到希望把計畫期續拓展到台灣其他醫院。

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華特迪士尼台灣及香港總經理陳永樂表示：「2018年宣布投入1億美金，期望未來將迪士尼兒童醫院計畫拓展到其他台灣醫院。」另外，針對迪士尼頻道將於年底退出台灣電視頻道，未來在台經營方向，陳永樂則沒有相關回應。


在今天啟用記者會上臺北醫學大學附設醫院院長施俊明提到，北醫47年來，以兒科為重點，推動兒童友善場域，期望就算是住院的兒童也有追求快樂的權利，希望把白色巨塔變成溫暖歡樂的場域，期望是個醫病也能醫心。


《NOWnews》記者實際採訪照顧迪士尼兒童病房7A的護理師，護理師表示7A病房主要收治腫瘤、顱顏等需要反覆回診的病童，今年中就開始試用，有迪士尼的加入對於整體病房的氛圍都呈現不同的感覺，透過整體的氛圍，感覺更加溫暖，，對於治療上都有很大的幫助。有護理師提到，治療車上會有迪士尼的相關的圖案，病童也會幫治療車取命，像是「Elsa車車來了！」不僅可以和孩子快速破冰也能降低孩子的畏懼感。護理師提到，迪士尼真的很照顧7A病房，像是米奇、米妮的病服提供所有尺寸，不只孩童，家長也有，讓家屬也能一同融入在迪士尼的世界，可以暫時忘記病痛或是傷心。

▲全台首間迪士尼兒童醫院會有米奇、米妮病服。（圖／記者吳翊緁攝）
▲全台首間迪士尼兒童醫院會有米奇、米妮病服。（圖／記者吳翊緁攝）
迪士尼兒童醫院5大亮點

1.互動式壁貼：經典角色躍上牆面「迪士尼互動式壁貼」，打造溫馨、歡樂的治療空間。

2.迪士尼趣童遊App：開啟APP 與牆面上的角色及故事互動，以觸人心弦的迪士尼故事重塑治療旅程。

3.迪士尼主題星光基金會病服：讓孩童們能將喜愛的角色穿上身，從中獲得勇氣與力量。

4.迪士尼行動電影院：全台第一座迪士尼行動電影院，提供免費Disney+內容以來自迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、家地理等精彩內容為孩子帶來歡笑，舒緩焦慮。

5.迪士尼角色互動卡片：醫護人員可利用迪士尼角色互卡片，在治療過程中與病童互，分散其注意力以緩解治療時的緊張與恐懼。

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