看病不再只有眼淚！全台首間迪士尼兒童醫院啟用　病服變超可愛

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華特迪士尼台灣及香港總經理陳永樂表示：「2018年宣布投入1億美金，期望未來將迪士尼兒童醫院計畫拓展到其他台灣醫院。」另外，針對迪士尼頻道將於年底退出台灣電視頻道，未來在台經營方向，陳永樂則沒有相關回應。
在今天啟用記者會上臺北醫學大學附設醫院院長施俊明提到，北醫47年來，以兒科為重點，推動兒童友善場域，期望就算是住院的兒童也有追求快樂的權利，希望把白色巨塔變成溫暖歡樂的場域，期望是個醫病也能醫心。
《NOWnews》記者實際採訪照顧迪士尼兒童病房7A的護理師，護理師表示7A病房主要收治腫瘤、顱顏等需要反覆回診的病童，今年中就開始試用，有迪士尼的加入對於整體病房的氛圍都呈現不同的感覺，透過整體的氛圍，感覺更加溫暖，，對於治療上都有很大的幫助。有護理師提到，治療車上會有迪士尼的相關的圖案，病童也會幫治療車取命，像是「Elsa車車來了！」不僅可以和孩子快速破冰也能降低孩子的畏懼感。護理師提到，迪士尼真的很照顧7A病房，像是米奇、米妮的病服提供所有尺寸，不只孩童，家長也有，讓家屬也能一同融入在迪士尼的世界，可以暫時忘記病痛或是傷心。
迪士尼兒童醫院5大亮點
1.互動式壁貼：經典角色躍上牆面「迪士尼互動式壁貼」，打造溫馨、歡樂的治療空間。
2.迪士尼趣童遊App：開啟APP 與牆面上的角色及故事互動，以觸人心弦的迪士尼故事重塑治療旅程。
3.迪士尼主題星光基金會病服：讓孩童們能將喜愛的角色穿上身，從中獲得勇氣與力量。
4.迪士尼行動電影院：全台第一座迪士尼行動電影院，提供免費Disney+內容以來自迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、家地理等精彩內容為孩子帶來歡笑，舒緩焦慮。
5.迪士尼角色互動卡片：醫護人員可利用迪士尼角色互卡片，在治療過程中與病童互，分散其注意力以緩解治療時的緊張與恐懼。