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貓咪1歲不完全等於人類7歲！「詳細變化」曝光　5歲開始聽懂人話

▲許多貓奴都曾聽過「貓咪每多1歲等於人類多7歲」的說法，但其實貓咪的老化，是有著速率變化的。（示意圖／TiKTok：kylie_burns）
▲許多貓奴都曾聽過「貓咪每多1歲等於人類多7歲」的說法，但其實貓咪的老化，是有著速率變化的。（示意圖／TiKTok：kylie_burns）

記者潘毅／綜合報導

許多貓奴都曾聽過「貓咪每多1歲等於人類多7歲」的說法，但其實貓咪的老化，是有著速率變化的。對此，就有行家點出，貓咪的幾個「關鍵年齡」，更從5歲開始，就能「聽懂人話」。

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Youtuber「掏個奮美少女」日前在頻道上發出影片解釋：「貓的年齡換算，早就有科學對照」，同時也點出幾個關鍵年齡。

📍貓咪年齡對照人類重點年紀一覽

幼貓時期
1個月大＝人類1歲，需要媽媽照顧，是最軟萌可愛的時期。
7個月大＝人類12歲，已換好牙，進入了青春期。

青年期
1歲大＝人類15歲，在這時間精力旺盛又叛逆，需要飼主多多陪玩包容。
2歲＝人類24歲，性格和生活習慣，基本會在此時期定型。

▲小虎斑貓甜甜被收編後，跟著飼主家中的另外兩隻貓咪相處融洽，但是自己的媽媽已經不認得牠。（圖/翻攝抖音）
▲貓咪在3歲過後進入成貓期，性格會開始變得穩重。（圖/翻攝抖音）
成貓期
3歲＝人類28歲，邁入成貓時期，性格更加穩定
5歲＝人類36歲，更加穩重，開始聽得懂人話。
7歲＝人類44歲，此時飼主要開始注意貓咪關節以及身體健康

中老齡期
11歲＝人類60歲，貓咪精力開始下滑
15歲＝人類76歲，各種疾病開始浮現，需要主人耐心照護
17歲＝人類84歲，進入老年，安度貓生

▲世界上最長壽的貓咪曾活到38歲03天，是住在美國德州的奶油泡芙（Creme Puff）。（圖／取自wikipedia）
▲世界上最長壽的貓咪曾活到38歲03天，是住在美國德州的奶油泡芙（Creme Puff）。（圖／取自wikipedia）
看完了上述幾個貓咪重要的年齡時期後，你是否會好奇，最長壽的貓咪，究竟能活到幾歲？而根據世界紀錄紀載，過去最長壽的貓咪是住在美國德州的奶油泡芙（Creme Puff），牠出生於 1967 年 8 月 3 日，一直活到 2005 年 8 月 6 日，總計活了38歲03天，已無法用公式換算牠的人類歲數，幾乎可以說是一隻貓仙了。

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