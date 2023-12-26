政見會／拋塭仔圳400公頃蓋社宅　賴清德酸侯沒能力「我來建」

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賴清德在第一輪發言時表示，在上一次政見發表會之後，他便啟動四天三夜的環島大拼圖活動，一個縣市一個字，一天一句標語，就是希望各縣市父老鄉親都能夠挺身而出，選對的人，走對的路、讓美德贏台灣，讓台灣贏得美；他也到每個縣市發表「均衡台灣國家建設計畫」，將善用每個縣市的資源，給予適當的定位，並且再加上產業、交通、醫療等重大建設，不遺漏任何一個城市，讓每個縣市都能發揮潛力。
賴清德說，很榮幸能夠跟大家一起拼圖，當我們雙手把紙板高高舉起來朝向天空的時候，就像是代表著站在印太第一島鏈的台灣向國際宣示，我們一定堅定地抵抗極權主義的擴張，將會堅定守護國家的主權跟民主，同時他也非常榮幸也很高興，能夠跟大家一起唱歌，有路，我們沿路唱歌，沒路，我們蹽溪過嶺，我們唱出世世代代要當家作主的心聲。
對於政見，賴清德提到，他會推動「0到6歲國家一起養2.0」以及「長照3.0」來減輕三明治家庭的負擔，此外，他也會推動青年百億海外圓夢基金、教育平權。
賴清德接續說，他將推動居住正義來照顧年輕人所面臨的居住問題，包含囤房稅2.0、優化青年安家貸款、推動社會住宅，「我未來也會以8年為期的規劃，新建的住宅有13萬多戶，包租代管會有17萬，總共會有30萬戶」。
賴清德指出，土地可以由中央來，不管是國營事業或者是國有財產署也可以由地方政府而來，地方政府在推動區段徵收或市地重劃的時候，非直轄市可以提供3%的土地面積，直轄市可以提供5%的土地面積來蓋社會住宅。
賴清德進一步舉例，新北市目前正在進行塭仔圳的重劃，面積共有400公頃，只要拿5％的土地來蓋社會住宅，就可以再增加1萬多戶的社會住宅，「這遠比目前侯市長只規劃2100戶要來多得多，如果地方政府或者是侯市長不願意這樣做，或者是沒有能力這樣做，可以把土地用原價賣給中央，由清德來興建」。
至於第二輪發言，賴清德聚焦能源轉型、淨零轉型，強調會打造智慧、永續的新台灣，同時也帶動台灣第二次經濟奇蹟。賴清德說，將推升數位轉型，讓台灣能夠成為「智慧科技島」，也要發展人工智慧。
談到淨零轉型或能源轉型，賴清德說，總統蔡英文是台灣史上第一個推動能源轉型的總統，在面對2016年以前燃煤的比例非常非常高，所以蔡總統提出了減煤，然後再用天然氣暫時性的替代。
賴清德提到，法律規定2025年台灣的核能發電廠第三場第二個機組，一定要在2025年以前能夠除役，在這種狀況之下，順勢提出了2050非核目標的計劃，並不是在核能機組還可以運轉的過程當中，把它中斷，不讓它運作，而核能機組停止之後，我們大力的發展綠能產業，「我們只要持續推動綠能產業的發展，一定可以迎刃解決氣候變遷下產業面臨的各種問題」；他也說，未來的供電會更加的穩定，缺電的時代已經過去，最重要的是推動能源的第二次轉型，也就是發展多元的綠能。
賴清德說，未來他當總統，一定好好的來推動多元綠能的發展，不僅是風力發電、太陽能發電，也包括地質發電，地熱發電、生質能發電、氫能發電，以及海洋潮汐能發電，讓這些電源能夠充分的供應未來綠電的需求，同時也會建置儲能的設備，跟民間共同合作，讓儲電的機能能夠發揮到最大；另外，也必須就目前現行的台電電網去做一個智慧化的發展，同時也做區域電網，這樣的話會讓我們的用電更有韌性，而且也會更有效益。
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