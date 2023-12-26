政見會分析／侯友宜打穩健牌沒失分！再沒出新招恐難突破劣勢

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侯友宜先從台灣詐騙案件頻傳開打，先是痛批執政黨成立的打詐國家隊，卻沒有實質成績，並承諾當選後，一要打詐、二要掃毒掃槍、三除暴，首先針對打詐，騙越多關越久，犯罪所得達到一定金額，加重刑責，同時要管控地下金流，還要強化兩岸、國際間對詐騙的打擊力度，且要仿照美國聯邦緝毒局，建立緝毒署，並借鑑日本暴力團對策法，幫派團體若吸收18歲以下青少年，幫派主事者和相關成員，加重期刑。
第二環節，侯友宜則是先展開攻防，痛批賴清德照顧幼兒不是嘴巴喊一喊，明明當過行政院長、台南市長，卻到選前才在喊0到22歲政府來照顧政策，無法對青年交代，爾後再提出農民政策，包含老農有津貼、水利有專業、公糧有價格、缺工有平台、設備有更新。
侯友宜在最後環節中，侯友宜又再度質疑賴清德，稱賴清德說核能機組不能停，讓他嚇一跳，反過來質疑民進黨能源政策，之後還解釋柯文哲疑問，之所以不盡快通過乾式貯存槽，是因為乾式貯存存在核安疑慮，結果中央遲遲不改。
侯友宜回應完質疑後，接著闡述其「女性政策」，包含提高女性治理比例、擴大婦幼健康照顧、減輕家庭照護壓力，還特別在鏡頭前，用手敬禮方式向女性致敬，不只成功防守掉兩位對手攻擊，也有成功闡述政見。
值得注意的是，由於本次政見發表會發言順序為柯文哲、侯友宜、賴清德，也因此，在最後一輪環節中，賴清德提出，侯友宜稱最尊重女性，卻是三組總統候選人中，副手唯一是男性，更提及每次中國對台灣威脅時，馬英九為首的國民黨人就不斷批判政府挑釁中國，讓侯友宜失去反駁機會。
綜觀侯友宜整場表現，雖然在口條不及首場政見一樣流利，有些許卡詞狀況出現，不過，這次完整訴說各方面政見，表現十分穩健，只不過，三場發表環節中，都是「端舊菜」，並沒有提出新政見、攻防吸引選民，若依照現行民調「侯康配」集氣直追「賴蕭配」情勢，侯友宜的下一場政見發表會，或是即將到來的辯論會，勢必要「端新菜」，否則如果只打穩健牌，恐怕難以突破現行劣勢。
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