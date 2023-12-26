國三男遭同學「割喉」！未來恐成植物人 家屬怒：誰懂我們的痛
新北市某中學昨（26）日發生喋血事件，一名國三的郭姓學生為了替自己的乾妹妹、林姓女學生出氣，竟持彈簧刀刺傷另一名同齡的楊姓男同學的胸部、頸部，導致楊男命危送醫，至今未脫離險境；楊姓男學生的家屬在Dcard上貼文訴說心情，「因缺氧過久，醫生說裝葉克膜未來也等於是植物人了，誰能懂我們心理面的痛？」
記者孫唯容／綜合報導
據了解，昨天中午少女前往別班找自己的好朋友，但是校方曾宣導不要隨意去別人班級，因此遭到男同學驅趕，嗆「這又不是妳班」，事後少女心有不甘找到乾哥抱怨，因此他前往該教室找男同學理論，雙方在走廊爆發口角，豈料男學生竟掏出彈簧刀刺向對方的頸部等要害，造成男同學命危送醫，幸運救回一命，不過仍未完全脫險。
被害學生家屬今晨在Dcard發文抒發心情表示，那位學生是我外甥，是他從小抱到大的孩子，自己不敢想像，外甥好好的上學人已經不見了，而且殺人的是同校的同學。老師曾透露，這個學生之前跟女生已經是校內的頭痛份子，他們都是宮廟出來的，而且這個男的之前圍毆同學被送少年法庭，還有涉嫌性犯罪在調查中。
被害學生家屬也說，這個教唆的最可惡，如果沒有她去找乾哥哭訴，「外甥根本不會被殺，命就這樣沒了，誰能懂我們心理面的痛」。不良學生就應該不要讓他們進校園了，希望外甥的死能廢除少年事件處理法，讓好學生跟壞學生不要同一個環境。「因缺氧過久，醫生跟我們說裝葉克膜未來也等於是植物人了，我們已經做好準備。」