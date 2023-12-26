長榮航空年終6個月！機師罷工投票不停　再批津貼羞辱式施捨

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此外，長榮航空衡酌公司營運績效、物價指數及生活水平，並提升公司招募競爭力及激勵留才，自明年起空地勤亦將大幅調整薪資，地勤及空服員平均調整5000元，飛行員依職等不同調整11000至20000元。
機師工會表示，依法所舉行的罷工投票，既經12月20日正式公告，投票日期自2023年12月22日至2024年1月4日，為期兩週，既定的投票日程，並不因昨日長榮航空對媒體所發佈的年終與調薪訊息，而有任何調整與改變。
機師工會指出，年終獎金非此次機師工會與長榮航空公司勞資爭議標的，再者，因長榮航空僅依飛行員「底薪」發放年終獎金，而長榮飛行員底薪僅約全薪5分之1。因此，所謂「6個月年終獎金」實質上不到1個半月全薪。
機師工會說明，依照長榮航空所對媒體公告的調薪方案，經工會進一步計算，不同職級的飛行員薪資調幅約4至6%，不但與工會訴求仍有顯著差距，也未能完全追上近年物價上漲的幅度，更遑論長榮航空今年度前3季獲利即創新高達164億元，如此調幅，絕非長榮航空公司對外所言的「大幅調整薪資」。
另外，機師工會提到，關於此次勞資爭議標的之一的「外站津貼」，在主要歐美外站物價大幅上漲的同時，長榮航空明年起竟然只調高0.2美元，等同增加「新台幣6元」的「羞辱式施捨」，也正因如此，長榮航空在昨日對媒體所公布的方案中，因自感心虛而隻字未提。
此外，機師工會說，自2021年起至今，疫情期間長榮航空飛行員遭被強迫減薪的部分也尚未歸還。長榮航空每一位飛行員在疫情期間配合公司「共體時艱」，默默忍受著長期遭拘禁、無法與夫妻子女團聚、看著孩子在窗外哭著喊叫卻無能為力、連續長程超時派遣等處境。然而，當飛行員配合共體時艱讓公司順利渡過疫情影響後，如今，當公司獲利創新高、要求合理勞動條件調整時，「卻在長榮航空公司刻意操作下，彷彿成為索求無度的一群，工會必須再一次引述老總裁張榮發之語『欠員工的錢要盡快還回去』」。
機師工會批評，長榮航空公司單方面決定的年終與調薪方案，竟選擇先向媒體揭露，而非對內宣達。「員工竟須透過媒體報導始得知身處公司之自身權利」。對於長榮航空以此製造訊息不對等的操作手法，一方面誤導社會大眾，另一方面造成內部員工訊息混亂，試圖影響罷工投票行動予以譴責！
工會強調，對全體長榮航空公司空、地勤基層員工而言，長榮航空昨日選擇片面對媒體所公告的操作，讓全體員工被迫接受公司單方面決定的方案，只是再次凸顯工會要求實質協商的必要性，工會認為，長榮航空公司唯有與代表基層員工的各工會，針對薪資等核心勞動條件，在公司內部建立一套透過實質勞資協商共同討論、決定的機制，才能真正解決當前人力嚴重流失與人力不足問題，以及頻傳的勞資爭議。