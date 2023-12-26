日本旅遊「剩一堆零錢」解法曝光！內行靠3神招清空：瞬間就沒了
由於日幣貶值，今年許多台灣人前往日本旅遊，在當地瘋狂血拼，但身上剩餘的小面額銅板經常花不完，帶回台灣又十分擾人，讓不少遊客感到困擾。對此，就有剛去完日本的網友推薦，可以使用交通卡「Suica」（俗稱西瓜卡）的儲值機台，將10元及50元銅板全部儲值進卡片內，就不用帶一堆硬幣回台灣。此外，也有人建議可以投入超商自助結帳機台或在機場免稅商店花光。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友近日在PTT發文，分享離開日本前該如何處理剩餘零錢，他表示網路上大多都推薦使用Pocket Change，但其實該服務目前已經不收零錢了，目前最推薦的方式是利用Suica的儲值機台，「找到可以使用10元為單位自訂儲值金額的機種，就可以設定好後慢慢投零錢了！」
原PO透露，實測下來發現除了1元及5元不能投，10元及50元硬幣都可以儲值，「新宿御苑APA旁邊一號出口的機台即可使用，類似的機台應該各地都有」，他也建議大家避開尖峰時段，選擇不會影響到別人的時間再慢慢投。
貼文曝光後，不少網友直呼「這次去看到不收日圓硬幣差點崩潰」、「謝謝分享經驗！倒是沒想過把零錢儲到IC卡內」、「上週把所有零錢丟到Pocket Change，他會一個一個檢驗後再跟你說日幣不收，最後直接整把零錢吐還回來」。
另外，除了將零錢儲值進Suica之外，也有人推薦可以去找便利商店有自助結帳機台的超商或超市，將身上所有零錢投入結帳，「瞬間就沒了」。此外也可以拿去投販賣機，或在機場買免稅商品時先用零錢付帳，不夠再以刷卡方式補足。