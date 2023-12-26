政見會／批民進黨全黨挺林智堅抄襲　柯文哲：品德教育最差示範

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柯文哲也痛批賴清德2017年擔任行政院長時，喊出「2030年雙語國家政策」，他質疑師資、教材卻缺乏規劃，導致基層老師、家長恐慌，「賴清德副總統你自己都承認執行不力吧。」
柯文哲也指出，108課綱上路後，引起各種混亂，被北一女教師批評「是學生、老師及國家三輸的改革」，台大電機資訊學院張耀文院長表示，「108課綱新生的基礎學科成績，微積分與普通化學嚴重退步」，但學生負擔的壓力、卻有增無減。台灣的經濟體大於香港、新加坡，香港有4家大學，新加坡有2家在世界排名100名內，台灣只有台大偶爾進入前一百名，台灣的高教競爭力，明顯下滑。
柯文哲提到，未來10年內，台灣將有40所大學倒閉，超過6000名教師面臨失業。「這是一句『做功德』可以解決的嗎?」 私立大學學生「每年每人補助3.5萬元」，能解決40家大學要倒閉的問題嗎?
柯文哲直言，民進黨執政在教育最大的問題，就是意識型態介入教育太深，「政治力公然介入大學自治」，因為政治，用「卡管」讓台大兩年沒有校長；還搞掉三個教育部長。在國外，論文抄襲是要下台的，民進黨卻全黨挺一人，公然和台灣大學對打，其他抄襲的一樣升官，若無其事，這是品德教育最差的示範。
針對當前教育現況，柯文哲主張提升高教支出，提升教師薪資，讓台灣有大學可以進入世界百大；義務教育向下延伸到５歲的幼稚園，向上把高中職納入「準義務教育」建立12＋1義務教育制度，符合世界先進國家發展趨勢。
針對雙語教育問題，柯文哲主張，多元管道培育雙語師資，包括教師聯合甄選、公費生培育、現職教師培訓、外籍師資徵選等，同時免費提供國中小線上與線下雙語教材，來彌補偏鄉落差。
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