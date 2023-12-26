蘿莉塔「偷拿牙刷清潔洗手台」！楊晨熙一聽氣炸：我出門玩還在用
藝人蘿莉塔在演藝圈擁有極大好人緣，不過，日前上節目《小明星大跟班》時卻向好友楊晨熙坦承，有次作客上廁所時，因看到洗手台有點髒，便順手拿了一旁爆開的牙刷清潔，沒想到過一陣子大家出去玩，才看到楊晨熙竟然拿同支牙刷盥洗，瞬間讓楊晨熙氣到炸開。
記者詹鎰睿／綜合報導
楊晨熙趁節目告解好姐妹的單元，向蘿莉塔坦承一件事：「之前生日包遊艇帶大家出去，因為有名額限制，我就先從很好的朋友開始邀，但到了生日前2天，小優說臨時有工作不能去，多了1個位置後，我才發現蘿莉塔沒邀到，我打給她越講越心虛，因為那是小優不去才空出來的名額。」
蘿莉塔聽完後超級走心：「我覺得很不舒服，我們認識10幾年，一直覺得我們很好，沒想到我居然是小優的替代品。」不過，蘿莉塔也反過來告解：「有一次去她家上完廁所發現洗手台有點髒，我看到旁邊有一隻爆開的牙刷，就把它拿來刷。」
沒想到過了一陣子之後，大家一起去宜蘭玩，「盥洗的時候，我看到她（楊晨熙）從行李箱拿出那支牙刷！」這讓楊晨熙氣到不行，但蘿莉塔露出不解的神情，「妳錢這麼多，住豪宅又開超跑，為什麼要省牙刷的錢？」節目內容將在明（27）日晚間播出。
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