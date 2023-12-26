TNCAP撞擊測試出爐！KICKS獲5星　YARIS僅奪3星原因曝

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交通部說明，NISSAN KICKS於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護81%、兒童保護84%、行人保護81%及安全輔助59%，依據星級評等平衡標準規定，KICKS車型整體星級評等為五顆星，另TOYOTA YARIS於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護76%、兒童保護31%、行人保護59%及安全輔助25%，依據星級評等平衡標準規定，YARIS車型整體星級評等為三顆星。
根據評等報告，NISSAN KICKS在前方偏置撞擊試驗後，駕駛與乘客各身體部位具有「優良」或「良好」保護效果，在前方全寬撞擊試驗後，駕駛重要身體部位具有「優良」保護效果，但後座乘客碰撞過程中人偶未能有效束縛以致骨盆滑到安全帶下方（亦即潛滑現象(Submarining)），故該身體部位予以扣分，且保護性能評為「不良」。
NISSAN KICKS在側方撞擊試驗後，重要身體部位都具有「優良」保護效果，獲得滿分。在更嚴苛試驗條件的側方立柱撞擊下，胸部保護性能評為「尚可」接受，其他重要身體部位具有「優良」保護效果。另在執行前排座椅及後排座椅鞭甩試驗後，前座及後座對於乘員頸部保護性能評為「尚可」接受。
NISSAN KICKS測試車型所標配的緊急煞車輔助系統，在執行市區試驗項目中，所有試驗速度下，未發生碰撞傷害，但因前排座椅鞭甩保護性能未達「優良」，故緊急煞車輔助市區系統項目不予給分。
TOYOTA YARIS在前方偏置撞擊試驗後，駕駛右大腿保護性能評為「尚可」接受，其他駕駛與乘客身體部位具有「優良」或「良好」保護效果，但碰撞後駕駛座腳踏區有破裂且煞車踏板有卡住情況，對於足部恐造成嚴重傷害，故予以扣分。另在前方全寬撞擊試驗後，駕駛各身體部位具有「優良」或「良好」保護效果，但後座乘客碰撞過程中人偶未能有效束縛以致骨盆滑到安全帶下方（亦即潛滑現象(Submarining)），且後座乘客因頭部及胸部受到嚴重傷害，超過規定限制值，其保護性能均評為「不良」，故該人偶不予給分。
TOYOTA YARIS在側方撞擊試驗後，重要身體部位都具有「優良」保護效果，獲得滿分，在更嚴苛試驗條件的側方立柱撞擊下，重要身體部位都具有「優良」保護效果，也獲得滿分，在執行前排座椅及後排座椅鞭甩試驗後，前座及後座對於乘員頸部具有「優良」保護效果。至於執行試驗的車款未具備緊急煞車輔助之市區系統，故該項目不予給分。
交通部說明，我國自去（111）年建立完成臺灣新車安全評等制度，迄今已公布四次8車型TNCAP評等結果，帶動提升國內車輛安全性能水平，未來TNCAP將持續執行，預計明（113）年3月底會繼續公布2車型（LEXUS NX及HONDA FIT）的車輛安全評等結果，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據，並滾動檢討制度規章及作業流程，讓TNCAP制度接軌國際且更臻完善，以達永續發展的目標。