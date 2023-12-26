美國男以AI「復活」亡父、耶誕獻禮老媽！感人短片點閱率破500萬

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根據《紐約郵報》報導，威利特的父親（John Willett）因為不敵胰臟癌於2022年去世，眼看耶誕將至、闔家團圓之際，父親卻不在身邊，靈機一動，便想到用AI軟體「復活」父親：「我在程式中輸入的第一句話是『嗨，親愛的』，我無法告訴你，我一生中聽我父親說過多少次這句話，所以這就是為什麼我把它放在第一句。」
@phillipwillettMy dad passed away from pancreatic cancer 1.5 years ago. So I decided to do something special for my mom this year for Christmas. It’s been so long since we’ve heard his voice…So I made her a video using an AI software to match his exact voice. The result was absolutely amazing. Here’s how it turned out…. #cancer #cancersucks #cancerfighter #pancreaticcancer #christmasgift #christmastiktok #pancreaticcancerwarrior #cancertok
♬ Lights Are On - Tom Rosenthal
威利特的TikTok頻道影片顯示，他母親崔西打開了電子卡片，裡面除了她與亡夫過往的合照以外，已故丈夫的聲音突然跳出來跟她打招呼，讓她瞬間淚流滿面：「嗨，親愛的，我愛你，我聽到了你的祈禱，我想讓你知道，你是最棒的媽媽。」
影音最後，「父親」還讚美崔西是全世界最堅強的女人，他會永遠和妻子同在，也祝大家耶誕快樂。
短短幾句話讓崔西感動不已，影片最後，她緊緊抱住送她這份「大禮」的兒子，威利特事後表示，這讓媽媽更容易度過這個思念亡夫的耶誕假期。該影片上傳不過數日，已吸引近600萬次觀看，不少觀眾紛紛留言，大讚威利特的孝順與貼心，打下：「我在抖音上為素未謀面的人哭泣」、「我父親2年前也因胰臟癌過世，我不知道我是否度過，但我非常想念他的聲音。」