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金門Ｍia C’bon開箱！離島首家貴婦超市　開幕和牛、珍奶買1送1

▲Ｍia C’bon進駐金門 ，成為離島首家貴婦百貨，明（27）日正式開幕金門太湖店，門市推出限定優惠，包括2款和牛買1送1限兩天。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Ｍia C’bon進駐金門 ，成為離島首家貴婦百貨，明（27）日正式開幕金門太湖店，門市推出限定優惠，包括2款和牛買1送1限兩天。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

統一集團旗下Ｍia C’bon進駐金門 ，成為離島首家貴婦百貨，明（27）日正式開幕金門太湖店，門市推出限定優惠，包括2款和牛買1送1限兩天，現場有煎台可代客料理，還有現煮拿鐵、珍奶、西西里咖啡買1送1，《NOWnews》搶先曝光買1送1商品，以及金門太湖店獨家商品。

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全台第22家分店、離島首家貴婦超市「Ｍia C’bon金門太湖店」12月27日正式開幕，主力為金門在地居民、觀光客為輔，根據金門居民市調結果顯示，在地人喜歡購買日本商品、進口蔬果、穩定商品（非限定），因此門市進口商品佔比達60%、日本商品佔比達到20％以上。

▲全台第22家分店、離島首家貴婦超市「Ｍia C’bon金門太湖店」12/27正式開幕。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全台第22家分店、離島首家貴婦超市「Ｍia C’bon金門太湖店」12/27正式開幕。（圖／記者鍾怡婷攝）
 金門太湖店開幕優惠：

◾12月27日至29日開賣限量福袋499元（內容物價值1500元），開幕首三日上午11:00現場發送號碼牌，憑號碼牌購買，福袋商品總價值高達1500元以上，開幕首日可獲得金門限定風獅爺彩繪麻布袋。（每日限量100組、每人限購1組）

▲12月27日至29日開賣限量福袋499元，內容物價值1500元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲12月27日至29日開賣限量福袋499元，內容物價值1500元。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾12月27、28日指定和牛買1送1，包括「森精肉肋眼400g（原價2580元、特價1290元）」、「森精肉肩小排燒肉（原價1080元、特價540元）」；買1送1的冷藏肉品還有「澳洲板腱牛排（原價250元、特價125元）」

◾12月27日起至2024年1月7日，Ｍia Caf’e 買1送1，包括LAVAZZA拿鐵、珍珠鮮奶茶、西西里咖啡，冰熱任選，每人限購5杯

▲開幕和牛買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲開幕12月27、28日「森精肉肩小排燒肉（原價1080元、特價540元）」買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾12月27日開幕當日，單筆消費滿888元可獲得免費玩扭蛋機會1次，最大獎5000元購物金

◾12月27日單筆消費滿599元（消費金額不含開幕福袋）送金門限定版米信封1份 (150g/份，限量700份，送完為止）

▲金門限定版米信封1份 。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲金門限定版米信封1份 。（圖／記者鍾怡婷攝）
◾12月30日(六) 活動日單筆消費滿499元送Ｍia C’bon購物包（限量200名，每人限領1個，送完為止）。

◾12月31日活動日單筆消費滿499元送Ｍia C’bon時尚迷你包（限量200名，每人限領1個，送完為止）。

◾湖鎮里民每週三購物滿499元享9折優惠

 金門太湖店特色商品：

◾浯の釀義式冰淇淋-金門高粱、火龍果口味，售價80元

◾日本進口法蘭西施梨，2入299元

◾日本高知達摩草莓禮盒500G，售價1699元

◾日本奈良三色草莓250g，售價1388元

◾全台第22家吳寶春麵包、外島首家

業者透露，預估Ｍia C’bon金門太湖店開幕首日，來客率可達2000人次，未來客單估在500元上下，商品售價將與台灣本島價格相同，不過由於船期問題，商品上架會比本島晚一天，預計未來會在金門加蓋倉儲來加快上架速度。

▲浯の釀義式冰淇淋-金門高粱、火龍果口味，售價80元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲浯の釀義式冰淇淋-金門高粱、火龍果口味，售價80元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲日本高知達摩草莓禮盒500G，售價1699元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲日本高知達摩草莓禮盒500G，售價1699元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全台第22家吳寶春麵包、外島首家。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲日本高知達摩草莓禮盒500G，售價1699元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲日本高知達摩草莓禮盒500G，售價1699元。（圖／記者鍾怡婷攝）

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