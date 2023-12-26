政見會／搬出蔣經國！賴清德轟國民黨3禍害「黑金王朝班師回朝」

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賴清德在第三輪發言時砲火猛烈，一開始就回應侯友宜談「女力」政見問題，賴直言，侯已經輸在起跑點，他邀請蕭美琴搭檔參選，除了借重她的專業，也是對女性的尊重，「三組裡面就只有侯趙配在女力方面是零」。
對於侯友宜批評市政，賴清德說，他在台南市市長任內滿意度一直都是全國第一名，其市政表現比其他兩位市長要來得好，「侯市長可能也沒有看到，當合併之後的台南或是南部，跟雙北的條件是不一樣的，當初幼兒照顧我們是先走準公共化，還有跟保母合作，才辦法一時之間，照顧需要照顧的家庭」；至於居住的方面，賴說，他已先推動直接補貼，租金直接補貼，然後在他的任內來規劃，現在台南市長黃偉哲也已經要把它蓋起來了，這些都是逐步地推動當中。
針對核能議題，賴清德強調，2025非核家園並不是總統蔡英文強力地把可以運轉的核電把它終止，而是因為法律的規定，最後一個機組就是核三廠的第二號機組，必須要在2025年期中停止運轉，這是法律規定，「還好蔡英文總統因應局勢，推動綠能產業的發展，否則的話我們今天會更慘」。
賴清德也對侯友宜、柯文哲詢問，「你們在當市長的時候都說，如果核電沒有安全，就沒有核電；核廢料沒有去處，就沒有核電，你現在選總統的時候態度完全改變，你們當初所講的這些條件都已經改變了嗎？」
賴清德追問，「你們今天不是只有要核一、核二、核三要延役，你們不約而同，核四通通都要重啟」，公民投票已經通過了，你們今天在這個場合上，說還要再重啟核四，那你把那個公民投票的法律效力，置放於何地？這個必須要跟社會大眾說明，他當初之所以說，沒有把新興的核能科技算在內，因為他的任期兩任也才8年，新興的核能技術什麼時候可以成熟問世，這個是不知道的，所以他才說，必須要考量到他的任期只有8年，並不是說他的能源政策的規劃只限於8年。
賴清德接續砲轟國民黨帶來許多禍害，他舉例，第一個，國民黨帶給台灣的第一大禍害，就是國民黨死抱一個中國的神主牌，造成國家認同分歧，影響國內團結。
他說，過去國民黨反共，是要反攻大陸、消滅萬惡共匪、解救大陸同胞，過去國民黨還曾帶領國人打過古寧頭戰役、823砲戰、一江山大陳島戰役，曾經守護過中華民國，也守護過台灣，但後來蔣經國知道反攻無望，因此推出十大建設，晉用大量台籍人士，並說出「我在台灣住了40年，當然是台灣人，當然也是中國人」的話，換句話說，蔣是走落地生根這條路，放棄了落葉歸根，「我們再看看現在國民黨以馬英九、趙少康、韓國瑜、朱立倫為首的國民黨，不思如何落實經國先生的路線，卻反其道而行」。
賴提到，第一點，不但不反共，而且親共；二，嘴巴說要守護中華民國，但是一方面反對軍購案，杯葛國防自主，另外一方面政治上接受九二共識，完全無視於習近平去年在中共二十大會上已經再次定調，九二共識就是一個中國原則，就是一國兩制，完全沒有中華民國存在的空間；第三個在經濟上還要重啟服貿，準備開放大量的中生來台，將經濟要再度地鎖進中國，完全不理會台灣社會會遭受多大的衝擊。
賴清德接續說，蔣經國先生說，沒有台灣問題，只有中國問題，但每次中國對台灣進行威脅的時候，馬英九為首的這些國民黨人，都不斷批判政府、批判台灣挑釁中國，「我要讓全國的民眾來評評理，國民黨對得起經國先生嗎？對得起生養它的這塊土地嗎？對得起廣大的台灣人民嗎？」
賴清德提到，國民黨帶給台灣社會的第二大禍害，就是國民黨黑金體質不改，傷害民主價值，影響社會安定。
他指出，國民黨的黑金體質在兩千年下野之後完全沒有改變，仍然緊抱新店的羅家、台中的顏家、雲林的張家，還有花蓮的傅家，大家可以看得出來，不分區名單裡面不是政二代就是地方勢力的代表，國民黨所提名的的區域立委候選人，充斥著有性騷擾被判刑確定、有被控竊佔國土、有被控詐領健保費，還有炒股入獄的這些人，就可以看得出來，國民黨仍然緊抱著牛鬼蛇神，黑金體質完全沒有改變，在這種狀況下，如果把國家交給他們會是什麼樣的一個情況？
「國民黨帶給台灣的第三大禍害，是國民黨為取得政權不擇手段！」賴清德提到，第一個手法就是賄選，過去國民黨國庫通黨庫，國庫通私庫，官商勾結，謀取不當利益再來進行賄選，鞏固政權，「現在國民黨被司法單位判刑，賄選確定在案的比比皆是，錢從哪裡來？有人說錢從中國來，希望司法單位也能夠查一查」。
賴清德指出，第二個手法是用扭曲、抹黑、造謠、攻擊的方式，來想要贏得選舉，這個可以從Linbay好油結合國民黨黨工許哲賓就可以看得出來，由這件事情也看得出來，國民黨網軍是養在中央黨部，創造假消息、扭曲事實、攻擊對手、攻擊政府，這是國民黨的第二個手法。
賴清德續指，第三個手法是挾中國外力以自重。他說，台灣每一次大選，中國一定介入，希望能夠扶植親中政權，因為用買的、用騙的，比用搶的容易，這一次更加的嚴重，無論是用戰爭與和平的大外宣，或是趙少康說他是和平的恐怖份子，貼他戰爭的標籤，或者是利用ECFA以商逼政，通通都是國民黨利用的手段，無非是想要取得政權。
賴清德呼籲，侯市長應該跟國人說明一下，國民黨副主席夏立言出訪中國，為什麼中國商務部就公布對商務的調查，然後對ECFA就採取行動，有沒有裡應外合？國民黨有沒有借用中國的力量來取得這個政權？侯市長像一個局外人，政治他是個門外漢，他所提出來的政策或是他的論述，通通都是馬英九為首的這些人的主張，所以支持侯友宜等於支持馬英九等這些人，「侯友宜當選等於一中勢力復辟，等於黑金王朝班師回朝，對台灣、對國家未來的發展絕對不利」。
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