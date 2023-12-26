政見會／砲打藍綠能源政策　柯文哲提制定經濟安全保障法

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柯文哲指出，2023年台灣人民票選的關鍵字「缺」，所謂的五缺，缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，還缺蛋、缺藥、缺疫苗、缺快篩，甚至連衛生紙都缺。讓藍綠兩黨繼續做，不知道明年又要變成什麼字？因為民進黨沒有長期規畫、國民黨也沒有遠見，跟著一起大撒幣、掏空台灣。
面對變化多端的世局，柯文哲主張，應該要先確保經濟安全，因此要新制定「經濟安全保障法」，它的內容包括：在國安會下要建立跨部會的經濟安全會議，協調各部會的能量，落實國家經濟安全；確保重要物資的穩定供應：像是食物、醫藥、煤炭、天然氣、石油，來源都要穩定、多元化，而且要降低缺乏的風險；關鍵基礎設施要做好防護。不管是水、電、交通、網路；金融、郵政、媒體等等，都必須要確保它能夠安全的作業；要開發和保護尖端重要技術，防止關鍵技術外流。特別在增強國家經濟韌性與創新能力方面具有關鍵作用的技術，必須要確保以維護國家長期的競爭力。
柯文哲反問民進黨總統候選人賴清德，賴5月時說，停機的核能機組維持可緊急使用的狀態，以備不時之需。「請問核電可以說開就開，說停就停嗎？這是你自己講的？還是有專家這樣建議？你不知道核電一般是用在穩定的基礎發電嗎 ？」10月賴清德的記者會上，說不是競選「未來十年或更久的」總統，所以迴避這個問題，這就代表賴清德是一個沒有長期規劃的不適格領導人。
柯文哲也反問國民黨總統候選人侯友宜，侯提出核一、核二、核三延役、核四重啟。但核一、核二已經因為侯友宜主政的新北市政府卡關乾式貯存槽，反應爐中的用過燃料棒無法取出，台電送件13次，新北市都不核定，導致現在的僵局，「這就是你的『猴猴做代誌』的寫照嗎?」
柯文哲結論時指出，面對國家經濟安全，他主張制定「經濟安全保障法」，提供台灣穩定的就業環境與經濟安全。在充分避險機制下，積極爭取加入區域經濟組織，開拓海外市場。面對國內五缺，台灣需要做好長期的規劃，確保台灣重要物資穩定供應，打造韌性台灣，才能面對內外衝擊、建立產業與經濟韌性。
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