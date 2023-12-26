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王淨密會劉冠廷差點爆吐　《非殺人小說》不藏了「你真的愛我嗎」

▲王淨（左）密會劉冠廷練探戈差點吐，《非殺人小說》詭譎問對方「你真的愛我嗎」。（圖／CATCHPLAY）
▲王淨（左）密會劉冠廷練探戈差點吐，《非殺人小說》詭譎問對方「你真的愛我嗎」。（圖／CATCHPLAY）

記者蔡依庭／綜合報導

金馬入圍導演柯貞年執導、聯手王牌監製王小棣，劉冠廷、隋棠與王淨領銜主演犯罪推理旗艦台劇《非殺人小說》，今（26）日正式公布首播日、主視覺及正式預告。王淨為了練習和劉冠廷共舞探戈，提早1個月開始練習，沒有舞蹈底子的王淨，甚至緊張到差點吐。

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王淨、劉冠廷在片花中，用優雅充滿節奏的舞蹈呈現命案的詭譎多變，王淨問：「你真的有愛我嗎？」意味深長。王淨因為非科班出生，所以對於跳舞戰戰兢兢，拍攝當天還緊張到差點吐出來，但還是得一直練習，當熟到不用再記舞步，探戈的氣勢才有辦法呈現。

▲王淨（左）密會劉冠廷練探戈差點吐，《非殺人小說》詭譎問對方「你真的愛我嗎」。（圖／CATCHPLAY）
▲王淨（右）和劉冠廷《非殺人小說》是一對情侶。（圖／CATCHPLAY）
劉冠廷回憶拍攝探戈戲前與王淨瘋狂練習，笑說：「雖然舞蹈只有1分鐘，但開拍前1個多月就開始練舞，探戈很講究默契與配合度，我跟王淨從互相踩腳到彼此互助，過程艱辛像是打了一場仗，但也培養出另類的革命情感！」 

該劇以一樁公寓大樓的離奇命案為開端，層層揭開一連串意外的發展，導演柯貞年語帶玄機說：「與其說是猜兇手，不如說這是一個窺探的故事，在犯罪案件的背後，偷窺每個住戶不為人知的祕辛，林夢（角色）死亡的紅洋裝，在他們眼中有不同樣貌，但反射的其實是住戶們內心的深層慾望。」 《非殺人小說》2024年1月17日起每周三於CATCHPLAY+影音平台、愛奇藝國際站同步更新上架。

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