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馮世寬和李四端聊台美關係　大鵬部長：好到只差沒有建交

▲馮世寬（右）接受李四端專訪，談對台美關係的看法。（圖／MOMOTV 75台提供）
▲馮世寬（右）接受李四端專訪，談對台美關係的看法。（圖／MOMOTV 75台提供）

記者楊穎軒／綜合報導

78歲前國防部長、現任退輔會主委馮世寬（大鵬部長）畢生奉獻於軍職，日前穿著三星軍裝接受李四端主持MOMOTV綜合台節目《大雲時堂》專訪，談起職涯過往，他曾大刀闊斧改變軍中移防慣例，提升軍民關係，同時分享對台美軍售看法，認為台美關係比斷交後的任何時期都還要密切，「只差沒有建交。」

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馮世寬表示，美國曾在我們最艱困的時候派航空母艦來支援，也在我們最需要時斷交，「這是時代的轉變，我們應該依據時代變革評論一件事情，而不是一件事情從前面一直評論到現在。」以現在台海的緊張情勢，美國願意把當初台灣買都買不到的武器，照著作戰理論建議台灣購買，現在我們能買到這麼多的武器，自然防衛力量增強，他站在軍人立場當然希望有保衛自己的能力，以及應有的武器裝備，直言此時台美關係非常密切，只差沒有建交，比斷交以後的任何時期都還密切。

▲馮世寬穿三星軍裝上MOMOTV節目《大雲時堂》。（圖／MOMOTV 75台提供）
▲馮世寬穿三星軍裝上MOMOTV節目《大雲時堂》。（圖／MOMOTV 75台提供）
擔任國防部長時，馮世寬有特殊的改革，他令參加演習的機甲、炮兵車輛等，行動時不需刻意避開正常上班及放學時間。一次演習時，馮世寬詢問行動時間，聽聞原定是凌晨2點之後，立刻下令改成隔天早上9點，並在行動時隨機選人多的地方查看，馮世寬發現不但沒人抗議，更有百姓拍手鼓勵，他解釋此舉原意：「最重要的是讓他們（百姓）知道，納稅買的所有武器系統這麼精良，訓練精壯，這是非常重要的。」

節目中有個驚喜花絮，馮世寬自爆一段甘蔗情緣，透露年輕時在市場買甘蔗並當場開吃，甘蔗小姐很驚訝：「你不會拿到別的地方吃嗎？」而他吃完的甘蔗每一塊大小都一樣，馮世寬笑稱：「她對我有很好的印象。」爾後每次經過都會去買甘蔗，成為一段甜蜜的回憶，不過這段往事馮世寬在節目強調：「太太不知情。」

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