十方啟能教學設備老舊 順仁兄弟會捐贈課桌椅做公益

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順仁兄弟會長洪瑞陽表示，此次捐贈因考量到中心服務對象的肢體不便，以及部分學員有癲癇，所以購賣擁有專利及較穩固的桌椅，減少學員有突發狀況，尤其像是癲癇發作的時候很容易沒有預兆的昏倒，乘坐較穩固的椅子可避免服務對象倒地撞傷或被桌椅壓到的風險。
另外，桌椅符合人體工學，都是可以依身形做調整的，所以服務對象學員在使用上也會較舒服，起身的時候也比較方便；另外桌子是可以多樣性變化組合，可以老師可以依照當天的活動以及工作的安排讓學生學員們分組進行。
「順仁兄弟會」由議員賴順仁所發起成立，一群鐵漢成員來自各行各業，持續20年來在中部地區做公益、關懷社會及弱勢族群、回饋社會。賴順仁表示，透過這次捐贈價值30萬元的教學設備及課桌椅等給予十方，除助添完善的設施外，藉由拋磚引玉，希望能帶動更多人來關注及支持弱勢團體。
台中市政府參事黃傳榜表示，市長盧秀燕也是啟能中心終身志工，十方致力於提供身心障礙者完善的照顧服務，協助身心障礙者有多元學習的機會，精神可佩，他代表盧市長感謝順仁兄弟會長期支持社會弱勢團體，打造讓身心障礙朋友安心、有愛無礙的幸福城市。
社會局表示，非常感謝順仁兄弟會長期以來對於公益不遺餘力的付出，發揮愛永不止息的精神，以行動支持身障福利。市府會繼續努力和社福單位攜手，讓臺中市成為一個安心居住，在身心障礙的相關服務上，也會更加地完善。