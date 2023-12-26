國光破傷風疫苗復產！看好中國、東南亞市場　明年續衝CDMO業務

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國光生技說明，據統計，中國破傷風疫苗年需求量達6000萬劑，但中國僅2家藥廠生產，產能明顯不足，因此，國光生技已積極佈局，將破傷風疫苗外銷至東南亞及中國，由於國光破傷風疫苗新廠符合PIC/S GMP及美國FDA標準，年產量至少500萬劑。
此外，國光生技表示，因應醫療人員需求，國光開發單劑型針劑破傷風疫苗，可縮減開瓶抽取步驟，更方便急診及臨床醫師使用，除優先供應台灣防疫、成為市場領導品牌外，仍有大量產能可供外銷，預期明年破傷風疫苗的銷售將顯著成長。
腸病毒疫苗部分，受限於國光在國衛院竹南廠的產能規模，今年產量較少，但國光已啟動腸病毒疫苗產線轉換作業，並申請食藥署查廠，預計在明年第四季將腸病毒疫苗生產線移回國光潭子細胞培養廠，產能至少有數倍成長；而安特羅腸病毒疫苗在越南的三期臨床試驗順利，已完成收案，預期在明年第三季前將有完整的療效評估報告。
而在國際代工部分，基於過往的CDMO實績及通過美國FDA和歐盟、加拿大、巴西等國際查廠認證的經驗，國光生技在國際代工已做出口碑，吸引新代工合作案上門，目前已有韓國、法國知名大廠洽談新的委託代工業務，預計將在明年第一季確定新的合作案。
國光生技表示，今年受國際局勢動盪及代工砍單影響，業績不如預期，但經營團隊仍持續努力，繼與國際注射器大廠BD形成策略合作夥伴外，近期更與另一家國際醫材大廠威高集團簽訂策略合作聯盟，初期將與威高集團合作，推動國光集團自有品牌產品包括流感、破傷風及腸病毒疫苗在東南亞市場佈局銷售，未來更考慮進一步在東南亞合作建廠，落實國光生技國際化的目標。