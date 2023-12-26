刷卡族看這！5家銀行將終止7-11、全家刷卡服務　交易變動一次看

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根據統一超商官網公告，目前有9家銀行信用卡包括國泰世華銀行、中信銀行、玉山銀行、台新銀行、聯邦銀行、台北富邦銀行、永豐銀行、新光銀行及華南銀行都能在7-11刷卡消費，但從明年起將少了永豐銀行、新光銀行這2家。
永豐銀行日前已公告，與統一超商合約屆期將滿，自2024年1月1日起，永豐銀行各類支付卡包括信用卡，簽帳金融卡及儲值卡及其代碼化行動信用卡如Apple Pay、Google Pay，將無法於統一超商及其OPEN錢包使用。
新光銀行同樣也指出，自2024年1月1日起新光銀行信用卡、簽帳金融卡及代碼化行動信用卡如Apple Pay、GooglePay、台灣Pay及OPEN錢包無法於統一超商場域刷卡使用，但仍可使用新光信用卡附有悠遊卡或是一卡通的票證功能支付。
全家明年起不支援全盈+PAY綁滙豐信用卡 中信、北富銀信用卡不支援全家代收繳費
全家其下與玉山銀行、拍富國際共同合資成立的電子支付工具「全盈+PAY」將有異動，根據全盈支付+PAY的公告指出，自今年12月29日起，全盈+PAY綁定滙豐銀行信用卡中止全家便利商店支付服務，可改用指定信用卡進行交易，其餘全盈+PAY使用通路，如屈臣氏、棉花田等皆不受影響，仍可正常使用。