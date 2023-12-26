「小鄧麗君」翁鈺鈞疾病纏身！聲帶囊腫失聲 募資150萬順利圓夢
34歲的歌手翁鈺鈞從選秀節目《超級紅人榜》成功闖關脫穎而出，因為甜美歌聲讓人印象深刻，還因此受封「小鄧麗君」。她日前經歷胃食道逆流、被診斷出聲帶囊腫，一度失聲，讓專輯錄製卡關延期，近來她終於擊退病魔，圓夢推出個人首張專輯《異想世界》，還舉行了新歌發表會。
記者吳雨婕／綜合報導
對於人生首張專輯，翁鈺鈞透露，去年為首張專輯募款集資150萬元，花2個月時間即達陣，翁鈺鈞驚喜表示：「一個新人怎可能達陣，真的非常感謝大家的熱情支持，我一定不辜負大家的期待！」而能夠推出專輯，翁鈺鈞的心情開心又緊張，至今都仍不太敢相信能夠真的美夢成真。
提到首張專輯險卡關，翁鈺鈞坦言，原本專輯計畫在9月生日當天推出，怎料8月罹患胃食道逆流，某天早晨醒來，忽然覺得喉嚨怪怪的甚至失聲，經診斷胃食道逆流灼傷喉嚨，當時專輯錄音正展開，不得已延期，胃食道逆流好不容易康復，聲帶囊腫接續上門，只能耐心吃藥治療，因而延至現在才發片，翁鈺鈞笑說：「之前比賽都很順利過關，但在發片這關卻遇到大魔王，離發片只剩一哩路，老天卻設下這道關卡，病魔直接攻擊最重要的喉嚨，要求完美的我，面對沙啞的嗓音，感到壓力大與沮喪，而面對大家的安慰，心情只有更傷心，只能躲在房間偷偷哭泣，擔心聲音無法康復，甚至需要開刀，很多奇怪的想法湧上腦海，一個半月感覺度日如年，期間想到不能發片要怎麼對熱情捐款的粉絲交代，只能心理建設，也許聲音會改變，要坦然接受，很慶幸目前已康復，讓我得以完成對粉絲的承諾！」
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