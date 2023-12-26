長榮航空迎春新菜單！飛機餐納最牛牛肉麵　還有台灣手搖飲

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長榮航空表示，世界烘焙冠軍王鵬傑經典作品「冠軍荔香草莓」於2018年世界麵包烘焙大師賽(MastersdelaBoulangerie）中，獲得評鑑最高分，並於2019年MondeSelection國際品質評鑑組織奪得金牌獎。王鵬傑大師使用特製麵團，經過發酵種18小時的熟成，使其Q彈且高保水度，融合在地食材草莓乾、小紅莓，並將核桃浸泡於荔枝酒中，交織而出酸甜的果香及酥脆口感。王鵬傑更為了長榮航空特製「長榮航空限定冠軍荔香草莓麵包」，以符合機上餐點尺寸及食安要求，自明年1月1日起，長榮航空將於台北出發長程直飛航線皇璽桂冠艙，與旅客共同品嘗這份享譽國際的精緻美味。
此外，長榮航空也邀請王鵬傑一同監製台北出發全航線皇璽桂冠艙/桂冠艙/商務艙數款機上麵包，包含高纖雜糧麵包、法式長棍麵包、番茄佛卡夏、洋蔥巧巴達以及伯爵柳橙茶香麵包，歡迎旅客搭機品嘗世界烘焙大師為長榮航空量身烘製的滋味。
連續4年獲得米其林推薦與入選餐廳的与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光為台北出發的洛杉磯(BR12)、舊金山(BR18)、紐約、多倫多、芝加哥皇璽桂冠艙旅客設計尊榮套餐盛宴。開胃美饌「南瓜圓手凍陳酒鮑魚烏魚子蛋皮卷」，南瓜與豬腳凍以油醋莓果醬提味，紹興酒香氣點綴出鮑魚的鮮嫩口感，使用蛋皮將烏魚子、紅白蘿蔔與蒜苗細心捲出絕美搭配，湯品「蟲草花菜膽燉花膠」以珍貴的蟲草花及花膠入湯，添加菜膽燉煮更添鮮味。主菜「薑蔥白靈菇燴龍蝦」，選用上等龍蝦結合白靈菇醬汁；蔬食「金湯瑤柱碧綠瓜環」將蘿蔔鑲入甘甜瑤柱置於菠菜上，四周淋上南瓜熬製的高湯；主食「蟹肉鮑汁燴飯」特調醬汁燴入高檔蟹肉，最後搭配粵式傳統甜點「銀耳紅棗蓮子湯」組成視覺與味蕾兼具的豪華粵式饗宴。
台北飛往洛杉磯(BR12)的豪華經濟艙與經濟艙旅客亦可品嘗米其林級的美味。許文光總主廚特別為豪華經濟艙設計主菜「頭抽蝦籽香蔥麵」，道地的廣東炒麵入口後有滿滿的蝦籽在口中化開，搭配干貝及蝦肉，口感香脆、味道鮮美。而經濟艙旅客則可品嘗香氣四溢的臘腸搭配炒飯的經典美味「廣式臘味蔭油炒飯」。
長榮航空與來自京都連續蟬聯13年米其林三星殊榮的餐廳主廚中村元計攜手合作，月月推出新的主菜，分別為1月「鮭魚柚庵杉板燒蝦丸」，2月「鱸魚道明寺揚雲餡煮豆腐飛龍頭」，3月「鯖魚味噌煮小松菜半月蘿蔔」邀請搭乘台北飛往大阪、東京(BR198)、巴黎、慕尼黑、舊金山(BR28)的皇璽桂冠艙/桂冠艙旅客，在飛機上同享來自米其林三星的京都傳統美味。
中餐廚界教父黃清標大師重新詮釋正宗譚府料理，獻上主菜「譚府貴妃牛腩拌芝麻麵」，精選豐潤牛腩加入特製調料經長時間燜煮至軟嫩，配上風味獨特、香Q有勁的在地食材芝麻麵條，搭配湯品「譚府竹笙金華鮑湯」，以金華火腿及干貝為基底，加入燉煮4小時以上的軟嫩鮑魚與鮮脆竹笙慢火細燉出的奢華雞湯提供給台北飛往洛杉磯(BR06)、舊金山(BR08)及新加坡(BR215)皇璽桂冠艙旅客。
甜點藝術家平塚牧人為新的一年獻上驚豔菜色與飲品，「干貝魚子醬檸檬塔」以塔的外型突破既定前菜印象，使用頂級魚子醬搭配有檸檬魚子醬之稱的手指檸檬，伴隨干貝的鮮甜及內餡的檸檬醬與紅紫蘇的香氣，層層堆疊的美味讓味蕾大獲滿足，提供給台北飛往洛杉磯(BR16)、西雅圖(BR26)、休士頓和米蘭皇璽桂冠艙旅客。
台北飛往洛杉磯(BR16)、休士頓和溫哥華皇璽桂冠艙則推出「焙茶蒙布朗」甜點，融入日本經典「焙茶」以及「柚子」為甜點增添主廚個人特色風格，內餡楓糖香緹及外層包裹的栗子泥；搭配極具特色的透明「可可四季春茶」，入口舌尖竄出驚喜的可可香氣及甘甜茶香，搭配甜點襯托出「焙茶蒙布朗」的濃郁口感，兩者搭配強化風味感官。
明年1月起，長榮航空將台灣著名的手搖飲品帶給台北出發的長程皇璽桂冠艙旅客，全新「百香晶椰鮮果茶」使用新鮮的百香果、爽口的柳橙果肉、多汁的芒果、彈牙的晶球、香甜的椰果，以清新的綠茶為基底帶來豐富的口感，讓旅客在航程中享受到療癒的飲品體驗。