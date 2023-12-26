台灣拜拜盤「日本當精品賣」！價差超過20倍 網全傻眼：真的盤子
日常生活中常見的小物，竟然在國外也有成為舶來品的一天！今（26）日YouTuber廉傑克曼（RJ）就在日本目睹有店家賣台灣拜拜會用的「紅色供品盤」，沒想到翻面一看價格，竟然要價1430日圓（約新台幣310元），台日價差超過30倍以上，意外引發話題。
記者潘毅／綜合報導
「RJ 廉傑克曼」今（26）日在臉書粉專上，貼出一張在日本看到拜拜供品盤的照片，與台灣常見一大疊的販售方式不同，日本則是將這個盤子以精美的密封式包裝好，更附上了韓語、日語解說，表示這是在台灣常用於祭祀時，擺放水果等祭品的盤子。
當RJ查看售價時，卻發現這一個盤子，竟然標價1300日圓，若算上消費稅更要1430日圓（約新台幣310元），這讓他也忍不住驚呼「拜拜的玩意兒，日本變精品」。
而實際到台灣的網購頻台查看，會發現這個拜拜盤通常被稱作「龍鳳盤」，各種尺寸的大小都有，若以阿傑看到的20.5公分（8吋）大小做對比，台灣只需要14元就能買到相同商品，一來一往價差已經是22倍。
台灣日常小物到了日本卻變成舶來品身價，話題曝光也引發熱議，不少網友笑稱「太貴了吧」、「真正的盤子」、「太酷了！直接出口一貨櫃過去」；但也有人認為「日本東西來台灣，也很常日幣當台幣賣」，感嘆商品一出國就成了舶來品，最後只有顧客荷包受傷。